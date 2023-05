Luego de varios días cálidos, este jueves 18 de mayo, el otoño volverá a tomar protagonismo en San Juan. Durante todo el día se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán en ascenso de los 10º C a los 21º C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De esta manera, la entidad oficial informó que durante la mañana la temperatura se ubicará en torno a los 10º C, con un cielo mayormente nublado, mientras que en la tarde, el termómetro ascenderá a 21º C, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, en la noche la temperatura descenderá a 16º C.

Durante todo el día, habrá viento que rotará del sector sur por la mañana, al sector suroeste durante la noche, con velocidades de entre 13 y 31km/h. La humedad será prácticamente nula y el cielo estará parcialmente nublado durante todo el jueves.

Para el día viernes 19, se espera un marcado descenso de la temperatura con una mínima de 10º C y una máxima de 19º C, con altas probabilidades de chaparrones durante la tarde y la noche. Además, durante esos horarios se esperan fuertes ráfagas del sector sur, con velocidades que podrían alcanzar los 59km/h.