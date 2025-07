El festival Tomorrowland, uno de los eventos de música electrónica más icónicos del mundo, se vio sacudido este miércoles por un incendio que consumió su escenario principal en la localidad de Boom, Bélgica. El siniestro ocurrió apenas dos días antes del inicio oficial del evento, que esperaba recibir a unas 800.000 personas en dos fines de semana consecutivos.

Las llamas se desataron pasadas las 18 horas y, según reportaron medios locales, los vecinos escucharon explosiones y observaron fuegos artificiales elevándose desde el área central del festival, donde se montaba la escenografía temática “El Mundo de Orbyz”, una fantasía onírica de hielo. El fuego fue controlado cerca de las 19:30, sin que se registraran víctimas ni heridos, pese a que más de 1.000 trabajadores se encontraban en el predio en ese momento.

Debby Wilmsen, jefa de prensa de Tomorrowland, confirmó que el camping DreamVille abrirá sus puertas este jueves 17 de julio como estaba previsto para recibir a 38.000 personas. No obstante, reconoció que el escenario principal, verdadero emblema del festival, quedó completamente destruido. “La obra maestra ya no está. No podemos reconstruirlo porque llevó años de trabajo, pero los demás escenarios siguen intactos”, declaró.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar el origen del fuego. La Policía local y los bomberos se encuentran investigando las causas mientras organizadores buscan soluciones para mantener la programación, que este viernes incluiría actuaciones de artistas como Martin Garrix, David Guetta y Charlotte De Witte.

En la edición de 2024, Tomorrowland reunió a más de 400.000 personas de 200 países, y este año se esperaba el doble de asistentes. Las entradas se agotaron en tiempo récord. Según DJ Mag y Eventplanner, el festival genera más de 112 millones de euros por edición, lo que lo convierte en un fenómeno económico y cultural de escala global.