Tony Fadell revela por qué la inteligencia artificial pone en riesgo los empleos del futuro

El avance de la inteligencia artificial está provocando una transformación silenciosa pero profunda en la manera en que las empresas estructuran sus equipos, especialmente afectando a quienes se inician en el mundo laboral. Tony Fadell, reconocido por haber liderado el desarrollo del iPod y actual CEO de Future Shape, sostuvo en una entrevista con Bloomberg que los cargos de nivel inicial se encuentran entre los más expuestos ante la automatización. “Todos los puestos de entrada, en cualquier industria, están en riesgo”, afirmó Fadell, destacando cómo herramientas de IA ya permiten a equipos reducidos cubrir funciones que antes requerían asistentes o personal en formación.

Con una trayectoria de más de tres décadas en Silicon Valley, Fadell ha participado en hitos clave de la historia tecnológica, desde sus inicios en General Magic hasta la creación de Nest Labs y su papel central en Apple con productos como el iPod y el iPhone. Su experiencia le otorga una visión privilegiada sobre los cambios estructurales que atraviesa el sector. Según comentó, en el entorno actual incluso las pequeñas empresas tecnológicas logran ejecutar tareas complejas con profesionales experimentados asistidos por inteligencia artificial, en plazos significativamente menores. “Lo que antes tomaba dos semanas, ahora se puede hacer en diez minutos”, aseguró.

Aunque la preocupación por el reemplazo laboral es creciente, estudios recientes señalan que el impacto de la inteligencia artificial en los niveles de empleo juvenil aún no ha alcanzado proporciones dramáticas. No se ha detectado, por el momento, una disminución significativa en los empleos administrativos de entrada ni un alza abrupta en el desempleo entre recién graduados. Sin embargo, Fadell advierte que las compañías ya no están dispuestas a asumir los costos de capacitación de nuevos empleados como solían hacerlo, lo que agrava el panorama para quienes buscan su primer trabajo.

En este contexto, la atención se centra en el rol del sistema educativo. Fadell subrayó la importancia de preparar a los futuros profesionales más allá de los roles básicos, desarrollando habilidades que la inteligencia artificial aún no puede replicar: pensamiento crítico, toma de decisiones éticas y capacidades interpersonales. Esta transformación educativa, tanto en universidades como en espacios de formación continua, se presenta como una necesidad urgente ante un mercado cada vez más exigente en términos técnicos y humanos.

A pesar de que el impacto total de la IA en el empleo aún se está consolidando, Fadell y otros referentes coinciden en que el ritmo acelerado de los avances tecnológicos impone una adaptación inmediata. La clave, sostienen, no es resistirse al cambio, sino anticiparse con estrategias que integren conocimientos técnicos avanzados con experiencias prácticas significativas, permitiendo así que las nuevas generaciones accedan a oportunidades laborales sólidas en un entorno automatizado.