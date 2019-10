Toronto se clasificó a la final de la conferencia Este de la MLS al vencer a New York

Toronto se clasificó esta noche a la final de la Conferencia del Este de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, al vencer en una de las semifinales por 2 a 1 al New York, que contó con dos argentinos en su formación inicial, el mediocampista Maximiliano Moralez (ex Racing y Vélez) y el delantero mendocino Valentín Castellano.



El encuentro jugado en el Citi Field Stadium, de New York, fue definido por el conjunto visitante con dos goles del delantero español Alex Pozuelo, mientras que el equipo local había empatado transitoriamente por intermedio del volante libio Ismael Tajouri-Shradi.



Toronto deberá esperar la definición de la otra semifinal entre Atlanta United - Philadelphia, que se jugará mañana a las 21, para conocer a su próximo rival en la final de la conferencia Este, que se jugará el miércoles 30 a las 19.



Atlanta United cuenta con cinco argentinos en su plantel: los defensores Franco Escobar y Leandro González Pirez; los mediocampistas Gonzalo Martínez y Eric Remedi más el delantero Ezequiel Barco.



En tanto, a partir de las 23.00 se jugará una de las semifinales de la Conferencia Oeste entre Seattle Sounders - Real Salt Lake; mientras la otra se celebrará mañana a las 23.30 con el clásico de la ciudad de Los Angeles, entre Los Angeles FC - LA Galaxy, que dirige el mellizo Guillermo Barros Schelotto y que contará con el regreso del ex Boca, Cristian Pavón.



Los vencedores de sendas semifinales se enfrentarán en la final de la Conferencia Oeste, el martes 29. Con posterioridad, los respectivos ganadores de cada Conferencia disputarán la final de la MLS para definir al campeón de la temporada, el domingo 10 de noviembre.