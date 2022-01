Trabajadores de Dilexis en huelga: reclaman el pago de salario y aguinaldo

Los trabajadores de la fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, comenzaron una huelga este martes 4 de enero. Los trabajadores frenaron la producción reclamando ante la irregularidad de pagos que arrastran desde hace cuatro meses.

DIARIO HUARPE llegó hasta la fábrica para hablar con los trabajadores que contaron que son alrededor de 400 los afectadas. La fábrica de galletitas en estos momentos está frenada a la espera, en primer lugar, del pago de los salarios en su totalidad.

Si bien desde la gerencia se les comunicó a los empleados que este miércoles se le depositaría una parte, los trabajadores exigen que se pague la totalidad, no en cuotas.

“No estamos pidiendo nada fuera de lugar, lo único que queremos es cobrar”, comentó uno de los obreros.

Según comentaron, y aunque hace cuatro meses se complicó, la situación viene irregular desde hace cuatro años. Tiempo en el que Tía Maruca se hizo acreedora de la empresa. Además, los empleados de la fábrica comentaron que desde el sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación no reciben ningún apoyo por lo que se encuentran solos en el reclamo.

Familiares y trabajadores fuera del turno acompañan las medidas. Foto: Gonzalo Medina//DIARIO HUARPE

Si la situación no se regulariza, los empleados seguirán con la producción en pausa y no descartaron la posibilidad de acampe. Por el momento los turnos que vayan rotando ingresarán a las instalaciones, pero no producirán ni distribuirán. Mientras apoyan desde afuera junto con las familias de los afectados.

Esta situación no les es nueva. En 2019, también a principio de año, el mismo escenario se vivió en la planta. Los trabajadores aún no cobraban el aguinaldo, ni la última quincena y recibían sus salarios en cuotas. Tres años después las cosas siguen igual.

La fábrica continuó funcionando en pandemia. Momento en el que, según los obreros, más se tuvo que trabajar. Sin embargo las condiciones no apuntaron a mejorar.

En 2019 vivieron una situación similar: pagos en cuotas, la falta de pago de aguinaldo y quincenas. Foto: Gonzalo Medina//DIARIO HUARPE

En 2021, los directivos de la empresa se reunieron con el Ministro de Producción de la provincia Andrés Díaz Cano, y prometieron aumentar la producción. Momentos en los que la irregularidad, ya sucedía.

En este escenario Dilexis comienza el 2022 con otra huelga que se suma al irregular historial que viene arrastrando.