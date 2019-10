Trabajadores de la salud de Mar del Plata iniciaron un paro de 48 horas por salarios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Profesionales de la salud y residentes ingresantes del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) iniciaron hoy un paro de 48 horas e instalaron una carpa frente a la Catedral de Mar del Plata en demanda del pago de salarios.



La medida de fuerza se concretó ante la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Salud de la Nación, de quien depende el Inareps, que hace 139 días no les paga sus salarios.



Los profesionales, que hace un mes retenían tareas en el complejo de la Ruta 88, decidieron reclamar con mayor intensidad ante las autoridades luego de agotar, las instancias de negociaciones y resolvieron garantizar la continuidad de la atención de pacientes en las guardias mínimas.



Asimismo, informaron que debido a que se les había prometido pagar un porcentaje de lo adeudado en un plazo de quince días y, tras una reunión con miembros la Secretaría de Salud, decidieron instalar la carpa, que continuará hasta mañana en San Martín y Mitre, frente a la Catedral de Mar del Plata.



Explicaron que parte del compromiso era pagar el retroactivo de los meses adeudados en noviembre, establecer una mesa de trabajo para discutir la recategorización y actualización salarial por haberes que superen la línea de la canasta básica, la revisión del no cumplimiento del reglamento de residentes y el reconocimiento de la especialidad de profesiones no médicas.