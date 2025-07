En un momento calificado como "totalmente doloroso" y "angustiante", los empleados de Vialidad Nacional en San Juan han levantado su voz, exigiendo al gobierno y a las autoridades políticas un respaldo claro y la garantía de sus fuentes de trabajo. Liderados por Jorge Pérez, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, los trabajadores se manifestaron en defensa de su labor y del porvenir de las futuras generaciones.

La protesta se enmarcó en la creciente incertidumbre que rodea el futuro de Vialidad Nacional. Pérez enfatizó que "todo el mundo sabe lo que ha pasado en realidad" y que no se puede "mirar para otro costado" ante la situación de los trabajadores. El reclamo se extiende a "todos los políticos" y al "señor gobernador", con el objetivo de que los "respalden" y les permitan "seguir trabajando" y "aportando a este país sin distinción de banderas políticas".

Uno de los puntos centrales del discurso fue la defensa de la dignidad de los trabajadores ante calificativos despectivos. Pérez desmintió las acusaciones de que son "ñoquis", destacando la diversidad y esencialidad de los roles dentro de la organización: "desde el que está en la ruta, desde el que bachea, desde la mujer que también se sube a una motoniveladora, nuestras compañeras, desde el topógrafo, desde el administrativo". Subrayó que todos contribuyen para que la infraestructura vial funcione.

El mensaje principal es un llamado a la unidad: "somos sanjuaninos, somos trabajadores" y esta es "una lucha entre todos". Pérez instó a sus compañeros a "mantengámonos unidos" y reiteró que defenderán a todos los integrantes de Vialidad Nacional, sin importar la función que cumplan, porque "somos todos vialidad nacional y no se me va a caer nunca que somos vialidad aunque me pongan otro nombre". La angustia no es solo personal, sino que afecta directamente a "nuestros hijos y lo que viene atrás de nuestras generaciones", lo que impulsa a los trabajadores a continuar con su manifestación.