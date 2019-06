Tradición envuelta en chala

La humita es uno de los alimentos más típicos de la gastronomía sanjuanina. Este alimento que se cocina desde hace siglos en estas tierras se prepara a base de los granos de maíz.

El ingrediente principal de este plato es el maíz triturado al que se le agrega una fritanga. Su origen se remonta a las culturas precolombinas que tenían como uno de los ingredientes principales de su alimentación al choclo preparado de diferentes formas.

La palabra humita o huminta deriva de la voz quechua humint’a. Los especialistas aseguran que este guisado en base a maíz es originario de los Andes peruanos y que desde allí se extendió a La región.

Así llegó a Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, entre otras naciones que consumen este alimento aunque con algunas variantes mínimas en la receta.

Si bien hay naciones en las que sólo se consume en chala, en Argentina existen dos formas de presentar este alimento. Hay quienes lo preparan en olla y lo sirven directamente en un plato o en cuencos pequeños que pueden ser de barro cocido para darle una presentación más artesanal.

La humita en chala también lleva choclo triturado y mezclado con condimentos y fritanga, pero el preparado se coloca en el interior de una hoja tierna de las que recubre la misma mazorca de maíz. La chala se ata y se cocina o tuesta y luego se presenta como un paquete. Esta es la forma en la que los sanjuaninos prefieren comer la humita.

Teresa, portadora de un secreto ancestral

Teresa Bustamante es considerada como una celebridad en Jáchal. Es que, la mujer de 70 años ganó el concurso de la humita que se realizó en el mes de abril en su departamento y se ha transformado en un referente a la hora de hablar de esta tradicional comida sanjuanina.

Teresa contó que aprendió hacer humita gracias a su madre quién le enseñó “ya más bien de grande” como dice ella la mujer cuenta que tarda por lo menos mediodía en cocinar una ollada de humitas para toda la familia.

Teresa se casó en su juventud con Juan Bautista Durán Y ambos tuvieron ocho hijos que tienen entre 24 y 43 años cada vez que hay reunión familiar y están en temporada de choclo ella cocina al menos 2 docenas de choclos para preparar la tradicional humita.

Si se le pregunta si prefiere comer la humita en chala o en plato, la mujer dice que “la humita de verdad se hace en chala”. A la hora de hablar de un secreto para que la comida le salga tan rica, como dicen sus familiares, ella asegura que es simplemente mucho cariño y rallar el choclo a mano, “si uno mete el choclo en la procesadora, el pellejo de los granos queda flotando y eso arruina el guiso”, aseguró la jachallera.

Además la mujer aseguró que otro elemento a tener en cuenta es el uso de la cantidad necesaria de grasa.

Si se le pregunta si sus hijas o sus nueras hacen humitas Teresa responde que no. Lamentablemente, las mujeres de ahora no tienen tiempo para dedicarle a recetas tan elaboradas. Igualmente, aseguró: “no me quiero ir de este mundo sin dejar como herencia la receta para que siga pasando de generación en generación”

La receta de la humita

Para preparar 4 tazas de granos de maíz se necesitan entre 12 y 15 choclos. Los choclosse deben lavar y rallar los granos.

En una olla se coloca la grasa o el aceite para la fritanga y se coloca una cebolla grande cortada chica, un pimiento morrón grande cortado en tiritas, un tomate grande sin piel ni semillas, picado. Se agrega sal a gusto.

Se debe freír la cebolla junto con el pimiento hasta que estén tiernos, luego se agrega el tomate y se continua friendo hasta que éste esté cocido y deshaciéndose.

En ese momento se agrega el choclo recién rallado y se revuelve bien hasta que haya espesado, sazonar y agregar queso fresco cortado en cubitos o leche.

Pones las chalas en cruz en el centro colocar 3 cucharadas de la pasta cerrar las chalas como un paquete y atar con una tira de la misma chala. Hervir en agua con sal por 45 minutos, escurrir y servir en el envoltorio.