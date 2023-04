La muerte del joven Francisco Márquez (22) el último sábado en la madrugada en El Pinar dejó muy triste a su familia. Su hermana, Ayelén Márquez, quedó muy afligida por la sorpresiva pérdida del muchacho que había sido embestido por un Fiat UNO y en los últimos días realizó mensajes de despedida en su cuenta de Instagram. Incluso en uno de sus posteos le pidió ayuda al reconocido abogado, Fernando Burlando. “Necesito empapelar las redes con mi hermano. Necesito que hagamos justicia para mi hermano. ¡Por favor! Ayúdenme a empapelar las redes sociales con mi hermanito. Vamos todos ayuden a mi hermano” (sic), afirmó en un posteo.

Ayelén no ha realizado posteos contra el imputado, pero si pidió justicia, ya que el único acusado en este hecho es otro joven, Gonzalo Castro Salinas (24), quien quedó en libertad en la tarde del lunes. Esto se debe a una decisión de la justicia que determinó que el conductor será investigado por homicidio culposo en perjuicio de Márquez durante la audiencia de formalización.

Por ello, en las redes sociales, su joven hermana dedicó innumerables palabras de afecto para su hermano Francisco. "Otro día más sin vos": "Hoy me desperté con el corazón hecho pedacitos. Me pregunto ¿Dónde estás? ¿Ya te estás tomando tu café para irte a laburar? Me pregunto ¿por qué pasa tan lento el tiempo acá para poder verte? ¿Por qué hoy no estás con nosotros?", expresó en uno de los posteos donde se puede observar el día que su el joven la acompañó cuando ella se recibió de Payamédica.

Luego en una de las últimas publicaciones, la joven escribió: "Mi última foto con vos". "Ese día quisiste ir con nosotros a pasar una linda noche en FAMILIA y las cosas de la vida (que yo no puedo entender) hicieron que en horas después de eso vos te fueras con DIOS", aseguró la joven afligida por la pérdida de su hermano.