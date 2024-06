La tragedia para una familia sanjuanina arribó este lunes 3 de junio por la mañana en Ruta 12, en el departamento Zonda. Un motociclista murió tras impactar a un caballo que andaba suelto en la calzada. Sumado a eso, el animal también perdió la vida. Por el fatal siniestro vial, quedó detenido el dueño del equino que se acercó a la comisaría horas después del hecho.

El suceso, que ahora es investigado por homicidio culposo, ocurrió a las 6.30 horas de la mañana de este lunes. La víctima, José Miguel Rodríguez, de 59 años, circulaba en su moto por Ruta 12 de este a oeste, cuando entre calles Maradona y Las Moras se encontró por sorpresa con el animal. El hombre, a raíz del impacto, perdió la vida en el acto y quedó tirado en medio de la calzada. El equino tenía un corte profundo en el pecho.

Los investigadores de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi, llegaron al lugar y pudieron observar además que la luz del tendido público no funcionaba, por lo que había poca visibilidad y se cree que el motociclista no vio al caballo.

Mientras se tomaban las pericias de rigor, personal policial de la Comisaría 14ª, sede jurisdiccional de Zonda, cortó el tránsito. A su vez, los fiscales recolectaron testimonios de los vecinos y otras pruebas que pueden ser fundamentales para esclarecer el hecho. Tiempo después, siendo las 13.30 horas se hizo presente voluntariamente en Comisaria 14º de Zonda un señor de apellido Rojas, que manifestó ser el propietario del equino del accidente ocurrido en Ruta 12. Por orden del fiscal del caso y tras haberlo consultado con el juez de garantías de turno, se ordenó el arresto e inmediata detención, dejándolo vinculado al legajo "Actuaciones investigativas por fallecimiento de José Miguel Rodríguez".

Es que según las leyes vigentes, el dueño de un animal con semejantes características tiene que prever que el mismo, en este caso el caballo, permanezca en un sitio perimetrado y con la seguridad necesaria para que no escape y, pueda ocasionar una tragedia, como la de Zonda en la mañana del lunes. “Lamentablemente, perdimos a un vecino muy querido del departamento. Yo, con otra compañera, llamamos a la comisaría, no nos pudimos comunicar, entonces llamamos al 911. Llegó el patrullero, me tomó declaración, me tomaron los videos y tuvimos que estar nosotras controlando el tránsito para evitar que los caballos se atravesaran constantemente”, dijo Patricia, una vecina del lugar.

Tras la pérdida de Rodríguez, varios mensajes se replicaron en redes sociales despidiendo al hombre. “Hasta siempre, ‘Gordo’ querido”, dijeron en el portal Info Zonda. Destacaron que era un vecino muy querido e influyente en Zonda.

“Con nuestro más cordial respeto, pedimos fuerzas a Dios para su familia y rogamos por su eterno descanso. Que Dios te guíe hacia un lugar hermoso donde nos esperes con tu humildad, respeto y amabilidad”, escribieron por otra parte.