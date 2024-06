Un policía de San Juan terminó lesionado este lunes 3 de junio de 2024 tras chocar en su moto contra un colectivo de la empresa Mayo, perteneciente a la Red Tulum. El accidente de tránsito se produjo a las 14.30 horas en el interior del barrio Cerro Grande, en el departamento Pocito.

Cabe destacar que el policía de 28 años, Cristian Alberto Canto, viajaba en su moto particular, una Motomel de 150 cilindradas, y no en un vehículo de la fuerza local. Cumple funciones en la Comisaría 34º, que tiene jurisdicción en el lugar del accidente. Aunque todavía no se sabe si el efectivo se trasladaba a su lugar de trabajo o había salido de su labor.

El siniestro vial ocurrió en calles proyectadas del barrio Cerro Grande, en una esquina justamente. El policía se trasladaba en dirección de este a oeste, mientras que el colectivo, Línea 241 de la empresa de Mayo, lo hacía de norte a sur. El vehículo de mayor porte era guiado por el chofer Osvaldo Sebastián Páez de 33 años.

A raíz del accidente, el efectivo de la fuerza local terminó siendo trasladado en ambulancia hasta el hospital Guillermo Rawson. Mientras que los funcionarios judiciales de la UFI Delitos Especiales empezaron a investigar el hecho para determinar las responsabilidades de los conductores. Intervino la fiscal ayudante Victoria Martín, coordinada por el fiscal Iván Grassi.

Entre las pruebas que recolectaron los fiscales, está el video captado por una cámara de seguridad de la zona.