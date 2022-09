San Martín viene de cumplir fecha libre, la que lo llevó a quedar afuera, por un punto, de los puestos de clasificación para disputar el segundo ascenso a falta de dos partidos para el cierre de la etapa regular. Una posición de la que necesita obligatoriamente el triunfo el próximo domingo en Chaco (a las 18 horas), para volver a meterse en el grupo que aspira a jugar en Primera.

Por ello es que tras las 20 horas de viaje vía carretera, el plantel verdinegro tiene la consigna de ganar de visitante, en una condición en la que solo suma dos victorias en 17 presentaciones y tiene que torcer esa racha si quiere seguir con posibilidades de clasificarse al reducido.

El equipo acumula dos derrotas y una fecha libre, en la que cedió mucho terreno con dos caídas que las sufrió en tiempo de descuento. Errores y algunas desinteligencias en las que trabajó durante las dos semanas libres para jugar el partido. En el que no puede tener margen de error y para el cual su entrenador Raúl Antuña introducirá tres variantes.

Tendrá el debut como titular del marcador central Richard Fernández, y los regresos tras las suspensiones de lateral Dante Álvarez y el volante creativo Sebastián González. Los que salen son Matías Escudero, por una distensión de ligamento leve en su rodilla, más Gastón Vega y Nicolás Franco, respectivamente.

Con las variantes, el equipo volverá a tener mayor presencia en el mediocampo, dejando solo arriba al goleador del equipo Matías Giménez. Es decir, que retomará el sistema táctico que mejores resultados y rendimiento le dio con el “Pulpo” González de media punta.

En consecuencia, el probable equipo de Antuña será con: Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Richard Fernández, Jonathan Bottinelli, Álvarez; Tomás Fernández, Damián Lemos, Martín Rivero, Ignacio Lago; González; Giménez.

Mientras que entre los relevos estarán: Francisco Rivadeneria, Augusto Aguirre, Ignacio Antonio, Jeremías Rodríguez Puch, Sebastián Ramírez, Pablo Ruíz, Sebastián Penco y Nicolás Franco.

Enfrente estará Chaco For Ever, 10º en la tabla y en puestos de clasificación, con 52 puntos (4 más que San Martín) y que viene de caer contra Atlanta 3-1. No obstante, será su último partido, ya que en la última cumplirá con fecha libre y por ende buscará ante el verdinegro abrochar su clasificación y para eso también debe ganar. Por lo que ninguno podrá especular y ganar es lo único que les sirve.