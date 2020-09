Tras 5 horas de intenso trabajo, lograron sofocar un incendio en las sierras de Usno

El encargado de la secretaría de Medio Ambiente en Valle Fértil, Ariel Acosta, contó que este lunes personal del municipio, de la secretaría y bomberos del departamento pudieron sofocar un incendio que se originó el domingo en las sierras de Usno.

“Por suerte pudimos controlarlo y recién terminamos de sofocarlo. Trabajamos en equipo y el clima también ayudó”, contó. Acosta explicó que el fuego se originó en la tarde noche del domingo y según las primeras pericias fue por causas humanas.

“Descartamos causales por el clima, porque las temperaturas no han sido altas en estos días. Tampoco corrió viento Zonda en la zona. Por eso creemos que alguien encendió fuego, no lo pudo controlar o no lo apagó bien y dejó brasas”, indicó.

El trabajo de equipo comenzó a las 7 de la mañana y se extendió pasada las 12. Trabajaron más de 20 personas y el fuego fue sofocado a chicotazos.

“Como no teníamos agua en el lugar, tuvimos que utilizar el chicote que es un pedazo de lona o carpa vieja con un palo como mango y con eso le pegamos al fuego hasta apagarlo”, explicó Acosta.

En total se quemaron más de tres hectáreas de vegetación serrana y, según Acosta, en el incendio murieron muchos animales, incluso algunos por nacer.

“Pedimos a toda la comunidad que tome conciencia, porque en estas situaciones se pone en peligro vidas humanas, muere mucha vegetación y también animales que están en nidos”, concluyo.