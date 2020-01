Tras decenas de réplicas, se registró un nuevo sismo de 5,9 grados en Puerto Rico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un nuevo sismo, esta vez de 5,9 grados en la escala de Richter, sacudió esta mañana a Puerto Rico, que desde la tarde del viernes registra réplicas de diferente intensidad como consecuencia del terremoto de 6,4 que golpeó la isla el pasado martes y causó una muerte y la evacuación de cerca de 2 mil personas.



La Red Sísmica de Puerto Rico informó que el sismo tuvo su epicentro entre entre la latitud 17,937 y la longitud -66,717 a una profundidad de 32 kilómetros, a 14,8 kilómetros al sur de Peñuelas, y a él siguieron cuatro réplicas, dos de las cuales fueron muy intensas superando los 4 grados de magnitud.



Asimismo, el organismo aseguró que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para el país e Islas Vírgenes por el momento.



El martes pasado un fuerte terremoto de 6,4 grados sacudió Puerto Rico y provocó la muerte de un hombre de 73 años, la evacuación de 2.000 personas, numerosos daños materiales y el corte de energía eléctrica en toda la isla caribeña por más de 24 horas.



Tras ese primer sismo se registraron decenas de réplicas, que desde ayer a la tarde se incrementaron en frecuencia y en magnitud lo que mantiene en vilo a población, en especial en los municipios del suroeste del territorio caribeño, donde crece el temor ante la continuidad de los temblores.



Según datos del organismo, la réplica más destacada se registró ayer a las 18.30 hora local (19.30 de argentina) con una magnitud 5,2 que se sintió en todo Puerto Rico, lo que generó gran sobresalto entre la población, según informó la agencia EFE.



También se registró un temblor con epicentro a 7,04 kilómetros al sur de Guayanilla con una magnitud de 4,8, y otro de 4 grados, este último a una profundidad de 7 kilómetros y a 13 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla.



El director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia ante la posibilidad de nuevos temblores y advirtió de que la actividad continúa y se prolongará durante días.



Este fin de semana se intensificará la ayuda a los cerca de 2.000 evacuados que permanecen en los campamentos, ya que la mayoría de ellos pasan la noche a la intemperie por temor a que las estructuras de los polideportivos habilitados para acogerlas no resistan la fuerza de los temblores.



La estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) espera durante el fin de semana que la totalidad de los abonados recupere el servicio eléctrico.