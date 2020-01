Tras diferencias por ley impositiva bonaerense Posse dice que liderazgo de JxC debe ser "horizontal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, advirtió hoy que el liderazgo de la alianza Juntos por el Cambio (JxC) debe ser "horizontal" porque "las órdenes van a tener que consensuarse", después de las diferencias en la oposición relacionadas con la votación de la Ley Impositiva que aprobó la Legislatura bonaerense.



"Las órdenes ya no van a ser como si todavía los gobiernos nacional y provincial estuviesen en manos de Cambiemos. En tal caso, van a tener que consensuarse y pensar cuánto daño le hacen a la gente y a Cambiemos", que pasó a llamarse Juntos por el Cambio para las pasadas elecciones, sostuvo Posse.



El jefe comunal de San Isidro, de extracción radical, indicó que un grupo de legisladores de su espacio y otros que responden al ex presidente de la Cámara de Diputados nacional Emilio Monzó "votaron en contra del aumento del 75% a propiedades de más de un millón de pesos" propiciado por el gobernador Axel Kicillof en la reforma impositiva.



Posse al explicar esa negativa, dijo: "la gente nos puso para un equilibrio y de ninguna manera para un exceso".



En declaraciones a radio Con Vos, si bien consideró "muy malo" que haya habido diferencias en la oposición, también aclaró que esos matices "no rompen la coalición".



"Sí rompen la cuestión de que, para algunas cosas, los liderazgos no van a ser así porque se dé la orden", enfatizó Posse.



Al respecto, evaluó que la conducción de la oposición debe ser "horizontal" y "tiene que dársele mucho lugar a los intendentes. Tiene que ser un ámbito de reflexión y de ejecución. Tuvimos muchísimo tiempo como para no cometer semejante error de votar en contra de nuestras idiosincracias y comunidades. Hubo tiempo como para poder hacer las cosas bien. Va a haber una autocrítica fuerte", anticipó.



El Senado bonaerense aprobó el miércoles último el proyecto de Ley Impositiva 2020 con modificaciones, por lo que fue enviado nuevamente a la Cámara de Diputados para su aprobación.