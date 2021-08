Tras el asalto a una vecina, cortaron la ruta para pedir por más seguridad

"Ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados, llegamos a comprarle un celular a la comisaría para poder comunicarnos con ellos, pero nos dicen que no reciben nuestros mensajes porque no tienen señal", con estas palabras una vecina del Médano de Oro en Rawson describió lo que siente la gente de la zona ante la inseguridad que dicen que están viviendo.

En la tarde de este sábado un nutrido grupo de vecinos de la zona se reunió y cortó el tránsito en el cruce de la Ruta 155 y calle Alfonso 13. Una vecina de la zona, que prefirió no dar su nombre por temor, contó que esta nueva manifestación para pedir por seguridad se dio pocas horas después de que una vecina del lugar fue asaltada en su vivienda.

El asalto a una mujer fue el detonante para esta nueva manifestación. Foto: Gentileza.

"Se le metieron a la casa, la amenazaron, la ataron a una silla y se llevaron todo el dinero que tenía y hasta un televisor, cuando vino la policía a ver lo que había pasado nos dijeron que ellos habían patrullado anoche, pero cómo puede ser que no hayan visto nada", aseguró la mujer aún molesta.

La gente que se dio cita en la manifestación de este sábado pudo hablar con un efectivo policial quien realizó un acta con los pedidos de la gente y se comprometió a elevar el documento a sus superiores para tratar de encontrar una solución.

La gente del Médano asegura que han vivido un importante crecimiento poblacional, por eso piden más controles. Foto: Gentileza.

"Esperemos que nos den alguna ayuda, aunque sea que refuercen los patrullajes", aseguró la vecina que habló con DIARIO HUARPE y relató que han llegado a pasar varios días sin ver un patrullero en la zona que se encuentra cada vez más poblada.

Esta mujer contó que la lucha por tener una mayor seguridad en la zona comenzó hace unos 4 años. Es que en esa época asaltaron, maniataron y golpearon a una familia del lugar.

En ese momento los vecinos conformaron un grupo que comenzó a pedir por una ayuda urgente. Una de las primeras medidas que tomaron hace 4 años fue presentar notas para pedir por más patrulleros para la dependencia policial que funciona en el Médano.

Los policias receptaron el pedido y se comprometieron a elevarlo a sus superiores. Foto: Gentileza.

Además, como los policías les dijeron que el teléfono fijo no funcionaba bien, les compraron un celular que al parecer tampoco funciona bien. "Nos piden que llamemos al 911 y que desde allí nos van a ayudar, pero más de una vez nos escuchan y no vienen ni nos vuelven a llamar", aseguró la entrevistada.

Otro de los pedidos que tiene varios años de antigüedad es por la instalación de cámaras en la zona. La vecina prefirió no decir dónde se encuentran las pocas cámaras que hay en el lugar, pero aseguró que son insuficientes, ya que hay una gran zona que no está monitoreada. "Vivimos totalmente desprotegidos", concluyó.