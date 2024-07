Después de nueve años de funcionamiento, el bar Johhny B. Good decidió cerrar sus puertas en San Juan. Tras esta situación, Gastronómicos advirtieron que no se trata de un caso aislado, debido a que desde “hace meses” no llegan ni siquiera a cubrir los costos. En este marco, lo único que los salvaría es que la economía se reactive y que la gente vuelva a consumir.

Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Hotelero Gastronómica, indicó a DIARIO HUARPE que, lamentablemente, hay otro local gastronómico que ya cerró sus puertas y que no duda que haya otros que seguirán por el mismo camino.

“El grave problema que estamos teniendo en general es el aumento tan grande costos con demanda deprimida, esto genera que no podamos cubrir costos. Nuestros bienes están relacionados con el ocio, cuando una persona no llega a fin de mes, deja de salir a comer y de viajar”, dijo la representante gastronómica.

Un tema que muestra a las claras que están en jaque es que desde diciembre, las boletas de luz incrementaron un 450%, las de gas, un 250%, y los sueldos, también 250%. Mientras tanto, los servicios en gastronomía y hotelería no llegan al 100% de aumento.

“El grave problema es no poder trasladar los costos a los platos de comida y a las tarifas. No vendés ni siquiera lo que tenés y no podés subir los precios”, manifestó.

Para Boggian, la única manera de que la situación mejore, e intentar frenar los cierres y despidos de empleados, es que la economía se reactive. Pese a que las ayudas económicas servirían, si no hay consumo, sería prácticamente imposible continuar con la actividad. “Estamos en un cuello de botella. Las cosas que uno hace lamentablemente es desvinculando gente, reduciendo la estructura”, dijo.

Peor que en la pandemia

La presidenta de Asociación Hotelero Gastronómica contó que, durante la pandemia, además de que los gastronómicos no tenían costos, porque estaban cerrados, tuvieron ayuda tanto del Gobierno nacional como el provincial. Eso les permitió salir a flote.

Ahora, en cambio, encima que no llegan a cubrir los costos, no tienen colaboración de nadie. “Hemos hablado con el Gobierno, pero la realidad es que no hay plata ni en el sector privado ni en el Estado”, sentenció.