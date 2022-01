Tras el fallecimiento de la nena de 3 años, vecinos de Ullum pidieron por una salud de calidad

A casi una semana de la muerte de la niña de 3 años que se ahogó en la pileta de su casa, los vecinos de Ullum salieron a la calle a reclamar por un sistema de salud digno para todos los habitantes. Por ello, los organizadores de la protesta elaboraron una nota dirigida a Alejandra Venerando, ministra de Salud. El pedido formal solicitaba una asistencia de salud más completa y que estuviese disponible en el departamento todo el día, todos los días.

Los vecinos firman la nota con el pedido formal por salud. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Los padres de la nena que falleció encabezaron la columna de casi una treintena personas que asistieron a la convocatoria. Diego Albornoz, el papá de la chiquita, dialogó con DIARIO HUARPE y dijo: “Nosotros salimos a marchar para que no le pase a nadie más lo que nos pasó”.

Los padres de la nena fallecida, acompañados por su familia. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En los rostros de los padres se notaba el dolor y la conmoción por el accidente que se cobró la vida de la pequeña. Sin embargo, lograron estar al frente del grupo de personas que reclamaron en las inmediaciones de la Municipalidad de Ullum.

Es que, después de que se conocieran los pormenores del accidente que le costó la vida a la pequeña, se supo que ese 19 de enero al lugar fue una ambulancia solo con el chofer a bordo. En ese momento, el médico que estaba haciendo guardias en el CIC (Centro Integrador Comunitario) no fue a recorrer a la nena.

Conforme atestiguaron algunos vecinos a DIARIO HUARPE, el profesional de la salud afirmó que no podía salir centro de atención porque, sino "podrían realizarle un sumario". Con respecto a este dato, fue desmentido totalmente por el doctor Walter Antuña, jefe de la Zona Sanitaria IV, quien dijo: "nunca le haría un sumario a alguien por hacer su trabajo".

Por eso los vecinos del departamento demandan una mejor atención médica y de mayor calidad, al tiempo que piden por una ambulancia más, ya que el municipio solamente cuenta una sola. Los vecinos de Ullum consideran que con esa sola no dan abasto.

Por otra parte, los manifestantes pidieron por una guardia de urgencia para atender los casos de emergencia médica, aquellos que no pueden esperar 28 minutos para llegar al Hospital Marcial Quiroga. “Necesitamos salud las 24 horas, los 365 días del año. La atención médica no tiene color, no tiene edad, no tiene días ni horario”, exclamaba durante la marcha Alejandra Bustos, la presidenta de la Asociación Civil Villa del Lago.

Con los papás de la nena al frente, la marcha recorrió algunas cuadras hasta la municipalidad. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Mientras los vecinos caminaron durante varias cuadras, más personas se sumaron y firmaron la nota que, posteriormente, sería entregada al Ministerio de Salud. Finalmente, los vecinos se concentraron frente al municipio de Ullum y exigieron respuestas con respecto a la problemática del sistema de salud.