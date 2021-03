Tras el último aumento, el fondo anticíclico sigue por encima de las dos grillas salariales

Tras un pandémico 2020 y con una actualización de haberes para los estatales a partir de este mes, el fondo anticíclico provincial asciende hasta el momento a la suma de $9.000 millones y supera las dos grillas salariales previstas como mínimo para la reserva de emergencia gestionada por el Gobierno y el Banco San Juan. Implica un crecimiento del 7,5% respecto de noviembre del 2020, cuando se hizo el último cálculo del estado de la cuenta.

Hasta el penúltimo mes del año pasado, el fondo anticíclico cumplía sobradamente con el requisito de ser equivalente a dos grillas salariales del Estado provincial. Pero a partir del aumento que tendrán desde marzo los empleados públicos, se abrió el interrogante acerca de si ese saldo será suficiente para cubrir el mínimo que exige su ley de creación.

Hasta febrero, la nómina de remuneraciones estatal era de $3.200 millones mensuales y con el incremento acordado recientemente en paritarias, trepará a los $4.000 millones, según dijo el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent. Implica que el anticíclico debería tener, al menos, $8.000 millones.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el número dos de la cartera financiera, Gerardo Torrent, aseguró que el el saldo de la reserva es de $9.000 millones. Significa que la meta está sobrecumplida, con $1.000 millones adicionales.

Si bien el fondo estatal se mantiene por encima de la grilla salarial, la brecha se achicó. De un extra de $2,600 millones que había cuando aun no se ajustaban los sueldos del sector público, ahora baja a lo $1.000 millones.

En la medida que la reserva cumpla con el objetivo de superar las dos nominas salariales, el Estado no necesita inyectarle mas recursos. La apuesta para que siga creciendo serán las inversiones que haga el agente financiero de la provincia con el aval de Hacienda.

Actualmente, el gasto en sueldos se encuentra sobre los $3.200 millones. Pero, con el incremento previsto en marzo estiman que pasará unos $4.000 millones. Con los números actualizados, la estimación oficial es que el fondo quedará $1.000 millones arriba de las dos grillas salariales

Los últimos números, calculados el pasado noviembre, arrojaron que el fondo contaba en ese entonces con 8.370 millones y había escalado un 72% con respecto a septiembre del 2020, cuando contaba con $4.864 millones de pesos.

“Actualmente la grilla salarial está en $3.200 millones. Es decir, el fondo debe llegar a un tope de $6.400 millones y hoy estamos sobre los $9.000 millones, es decir, $2.600 millones adicionales”, dijo Gerardo Torrent.

Sin embargo, el piso que debe tener el ahorro estatal seguirá creciendo en los próximos meses y eso obligará a revisar de nuevo los cálculos para ver si los números calzan. Esto, debido a que el aumento concedido a los agentes estatales es escalonado, empezando con el 30% de marzo, siguiendo con un 7% en abril, 6% en mayo y 7% en julio.

El fondo anticíclico fue creado por ley en al gestión anterior, con al intención de que funcione como un ahorro extraordinario de la provincia para atender emergencias que puedan surgir. El administrador es el Banco San Juan, que tiene la obligación de buscar las mejores alternativas financieras en el mercado para que no pierda valor frente a la inflación.

Durante 2020 y en los primeros meses del decreto presidencial de cuarentena y ante un panorama económico complejo por la crisis ocasionada por el coronavirus, Hacienda y el Gobierno provincial no descartó tener que echar mano al fondo para amortiguar el impacto. Sin embargo, y aún con los números en rojo por un déficit que oscilaba entre los $1.000 y los $1.500 millones, no fue necesario recurrir a la reserva. Actualmente, la situación es la misma. "No tenemos previsto usar el fondo anticíclico y no está tampoco en el horizonte usarlo", cerró Torrent.