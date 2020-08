Tras la colecta solidaria, Don Salazar será operado y tendrá una nueva habitación

La colecta solidaria que organizó un grupo de sanjuaninos para ayudar a un anciano al que le habían robado, llegó a su final. El primer objetivo de la actividad fue recaudar los $45.000 que le habían llevado a Horacio Salazar, de 91 años, que iban a ser destinados a la operación de un ojo. En un principio costó que las personas se sumaran a la campaña, pero finalmente superaron todo lo previsto y llegaron a los $60.000.

El destino final de ese dinero iba a ser una intervención quirúrgica porque el párpado se le cae y se lo tiene que pegar con cinta. Pero hubo algo que cambió el rumbo de todo lo previsto: un médico se enteró de la iniciativa y decidió ofrecerse a operar a Don Salazar de forma gratuita.

Debido a lo ocurrido, a lo recaudado le buscaron otro objetivo, el de realizarle una nueva habitación con baño y todas las comodidades al anciano que vive en el departamento Sarmiento. Optaron por esto para mejorar las condiciones de vida que tiene, ya que habita en una casa con suelo de tierra y realizada con adobe, caña y barro.

La casa está hecha con adobe, cañas y barro. Foto: gentileza Fernando Merino.

Desde lejos lo primero que se ve es la galería en la que suele sentarse Salazar a tomar aire fresco. Al pasar, tiene una cocina comedor y una estufa que fue hecha con adobe, esa fue la que rompieron los ladrones e ingresaron para robarle el dinero sin que la víctima se diera cuenta. Luego está la pieza en la que hay una cama de hierro antiguo y una cómoda. El techo de esta vivienda es de caña y tiene una altura de 1.60 metros. Ahora el hombre podrá vivir con mayores comodidades gracias a la solidaridad de los sanjuaninos que se sumaron a la colecta que organizaron Fernando Merino y Omar Vaca.

La cocina de la casa de Salazar. Foto: gentileza Fernando Merino.

“La verdad es que es muy lindo lo que pasó. En un principio estábamos con la cara larga porque las cosas no venían bien, pero llegamos y superamos el monto, no lo podíamos creer. Hubo una noche en la que no pude dormir de la felicidad que tenía”, cuenta Fernando Merino, uno de los participantes de la campaña, a DIARIO HUARPE.