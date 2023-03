Tras la nota de DIARIO HUARPE, la Obra Social Provincia (OSP) afirmó que el tratamiento del pequeño Juan Cruz Ortola en la ciudad de Buenos Aires y en San Juan está garantizado. Además, señalaron que el malentendido que se había generado con los padres del niño de 2 años por el tiempo de demora que tiene la silla de ruedas que necesita para continuar de manera adecuada sus cuidados.

Fuentes calificadas de la OSP aclararon a este medio la situación respecto al tratamiento del pequeño Juan Cruz. “La madre ha reaccionado con la desesperación lógica que puede llegar a tener una persona cuando se trata de la salud de su hijo. Pero el tratamiento y su continuidad están garantizados”, aseguraron.

En ese contexto, explicaron que uno de los problemas que se presentó es el tiempo de demora en conseguir la silla de ruedas para el niño de dos años. “Se trata de una gestión muy específica, particular y compleja, que lamentablemente lleva su tiempo, pero está garantizada la continuidad del tratamiento mientras continúa avanzando el trámite de la silla de ruedas”, explicaron. Esto se debe a que Juan Cruz necesita una silla específica, porque actualmente no tiene sostén encefálico.

Por ese motivo, una vez que esté disponible la silla de ruedas, el pequeño podrá volver a San Juan para tener garantizado el traslado para moverse por la provincia en las clínicas que pueden tratar las terapias que necesita el menor de edad.

En tanto, Florencia, su mamá decidió regresar a San Juan en las últimas horas para poder destrabar la situación. Fue allí, donde en diálogo con las autoridades de la OSP comentó que recurrió a DIARIO HUARPE para visibilizar su reclamo por el desconocimiento del manejo administrativo, aunque desde el ente estatal reconocieron que “deben solucionar a la brevedad este tipo de inconvenientes”, porque la silla de ruedas fue solicitada en el mes de enero.

Según las palabras de la joven madre a este medio, se quedó más tranquila después de haber dialogado personalmente con el doctor Miguel Grecco. “Tuve una respuesta favorable de la OSP y van a analizar cada uno de los ítems. Me aseguraron la continuidad del tratamiento hasta el 31 de mayo en Buenos Aires, pero yo no pienso venirme si el niño no cuenta con la silla de ruedas adecuada”, cerró Florencia Gómez, quien regresará en las próximas horas a la Clínica Fleni, donde la espera su hijo.

Cabe destacar que la familia de Juan Cruz Ortola había puesto el grito en el cielo porque la Obra Social Provincia supuestamente no quería seguir pagando el tratamiento que está realizando en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un niño de 2 años y medio que había recibido un diagnosticado erróneo en el Hospital Doctor Guillermo Rawson por una supuesta meningitis y en la Clínica Fleni, descubrieron que su diagnóstico real es cuadriparesia espástica distónica en estado de vigilia.

“En Fleni está recibiendo un tratamiento intensivo dónde tiene estimulación visual, musicoterapia, kinesióloga y terapia ocupacional en doble turno”, había contado su mamá. Este tipo de tratamientos ayudaron para que la salud del pequeño Juan Cruz logre importantes avances en su salud.

Qué significa la enfermedad

Cuadriplejia o cuadriparesia espástica, es la forma más grave de parálisis cerebral, e involucra rigidez severa en los brazos y las piernas, y un cuello blando o débil. Las personas con cuadriplejia espástica por lo general no pueden caminar y suelen tener problemas para hablar.