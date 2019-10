Tras las elecciones, Costa fue ratificado como premier y dijo que podrá formar gobierno sin problema

El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, fue ratificado hoy para el cargo tras su reciente triunfo electoral y afirmó que “existen todas las condiciones” para formar gobierno rápidamente y sin sobresaltos. Costa fue designado por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, de acuerdo con el procedimiento constitucional y con las costumbres, tras las elecciones parlamentarias del domingo pasado. Esos comicios fueron ganados por el Partido Socialista (PS), que quedó cerca de la mayoría simple de las bancas en la Asamblea de la República (parlamento) pero deberá formar una coalición para gobernar. "Existen todas las condiciones, tras oír a todos los partidos, para que el gobierno se pueda presentar ante la Asamblea de la República y no haya moción de rechazo a su programa", dijo Costa a periodistas tras reunirse con Rebelo de Sousa, informó la agencia de noticias EFE. El premier iniciará mañana contactos con todos los partidos de izquierda en busca de posibles alianzas, con el objetivo “no solo de que el gobierno se pueda formar sino de que pueda gobernar con estabilidad”, dijo. Las primeras reuniones serán con los líderes de los actuales aliados del PS, el Bloco de Esquerda (Bloque de Izquierda, marxista) y la Coalición Democrática Unitaria (CDU), integrada por el Partido Comunista Portugués y la agrupación ecologista Los Verdes. También se encontrará con representantes del partido Personas, Animales y Naturaleza (PAN) y del también socialista Livre. El PS obtuvo el domingo 106 bancas, 10 menos que las necesarias para tener mayoría propia, aunque podría conseguir algunas más cuando se resuelvan las cuatro correspondientes al voto en el exterior, que todavía no se terminaron de contabilizar. Con esos resultados, al PS le bastaría formar una coalición con uno solo de sus socios actuales, pero ambos tienen posturas diferentes. Catarina Martins, líder del Bloco de Esquerda, se mostró disponible para “negociar soluciones que puedan ser de programa de gobierno, con el horizonte de la legislatura”, mientras el comunista Jerónimo de Sousa se manifestó proclive a acordar “caso por caso” y no por todo el período de gobierno. Rebelo de Sousa designó a Costa después de reunirse con representantes de los 10 partidos que obtuvieron bancas en el parlamento, con el objeto de que se forme gobierno antes de que se consume la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para el 31 de este mes. Una vez que se publiquen los resultados electorales que faltan, podrá reunirse por primera vez el nuevo parlamento, el gobierno tomará posesión y Costa tendrá 10 días para someter a votación su programa de gobierno. Si no se oponen al programa al menos 116 de los 230 diputados totales, su gobierno se considerará ratificado y entrará en funciones.