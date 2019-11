Tras su dramática separación, Julieta Prandi muestra sus atributos en Brasil

Julieta Prandi vivió una tormentosa separación estos últimos meses. La modelo contó que vivió situaciones de violencia que la llevaron a divorciarse de su marido Claudio Contardi.

Ahora, después de la turbulencia, la rubia decidió pasar unos días en las playas brasileñas y compartilo con sus seguidores. Un detalle en su ropa llamó la atención de sus fans. De su corpiño rojo se ve una pequeña etiqueta blanca escabullirse por la parte baja de la parte baja de la bikini.

Obvio que le pudo haber pasado a cualquiera, pero en Julieta no pasó desapercibido dado que todos los ojos están puestos en ella. Además de un montón de halagos algunos seguidores escribieron que les ¡hubiese encantado ser etiqueta!

Recordemos que Prandi está pasando por un muy mal momento ya que no terminan las peleas tras su divorcio. El último episodio que tuvo que afrontar fue hace unos días atrás cuando intentó entrar al domicilio en el que vivía con su ex y sus hijos, pero no la dejaron entrar.

“Me llego información que mi propiedad, el lote 317 del barrio Septiembre de Escobar está nuevamente ocupada. El inquilino anterior se retiró en agosto. Hay dos vehículos y un perro. Hay gente que entra y sale”, dijo Prandi a Agustina Kämpfer, panelista de Nosotros a la Mañana.

“Hoy me presenté en el barrio con mi abogada para constatar quiénes viven en mi propiedad y no nos permitieron el ingreso por orden de Claudio Contardi, mi exmarido, no permitía dar información quiénes están ocupando mi casa” contó la modelo.

Definitivamente Julieta necesitaba unos días de descanso para mantener un equilibrio en su vida, sobre todo por sus hijos.

