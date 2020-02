Tres bancos concentran casi la mitad de la financiación con tarjetas de crédito en el mercado local

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tres bancos concentraron durante 2019 el 45,7% de las operaciones financiadas con tarjetas de crédito en el mercado local, un segmento que, a contramano del resto de préstamos a privados, mantuvo una demanda muy superior a la inflación a lo largo de la última década.



Así surge de los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que señaló que la financiación a través de tarjetas de crédito alcanzó un saldo de $538.941 millones en operaciones a noviembre de 2019.



Las entidades que lideraron ese segmento fueron los bancos Santander, con $93.354 millones y 17,3% participación de mercado; Galicia, $88.964 millones y 16,5%; y BBVA Banco Francés, $63.829 millones y 11,9% de la plaza.



En cuarto y quinto lugar figuraron el Banco Nación, $38.563 millones y 7,2% de mercado; y el Banco Provincia de Buenos Aires, $37.787 millones y 7%; seguidos por el Banco Macro $37.151 millones y 6,9% de la plaza.



Esto quiere decir que las primeras seis entidades del ranking concentraron dos de cada tres pesos que se prestaron a través de tarjetas de crédito (66,8%), mientras que el resto de entidades bancarias que ofrecen este servicio tuvieron participaciones marginales, inferiores al 4%, en el volumen de mercado.



"Desde 2003, los prestamos personales, en especial las tarjetas de crédito, demostraron ser muy rentables y confiables para los bancos. Por eso ha habido mucha inversión por parte de los más grandes en publicidad, tecnología y servicios al cliente para este segmento", explicó Guillermo Barbero, analista y socio de First Capital Gruop, en declaraciones a Telam.



La combinación del avance de la tecnología, la sencillez de su uso y la aparición de las cuotas sin interés, en el marco de niveles de inflación anual superiores al 20% durante los últimos años, explica en buena parte el crecimiento de este segmento en el país.



Consultado por la concentración del mercado en pocos bancos, Barbero respondió que "muchos que no tienen un volumen equiparable al de los que aplican a todas las líneas de negocios, por eso es que deciden apuntar a otros nichos o regiones para mantenerse competitivos".



Al analizar los últimos diez años se advierte como los préstamos en pesos al sector privado sufrieron un retroceso en términos reales: el stock de préstamos creció 1.422%, por debajo de la inflación que superó el 1.500%.



Sin embargo, durante ese lapso, la cartera de tarjetas de crédito fue la única línea que tuvo un crecimiento real exponencial: un alza de 2.879%.



Puntualmente en 2019, el saldo de préstamos en pesos al sector privado alcanzó a un billón 813.314 millones de pesos, representando una suba interanual de $230.492 millones (14,56%), mientras que las tarjetas de crédito llegaron a crecer 42,8%.



"En un contexto de mercado turbulento, la tarjeta de crédito probó ser lo más eficiente, no solo para el consumidor sino también para los comerciantes, que aprovecharon para hacer llegar productos al gran publico, a través del uso de las cuotas con o sin interés", agregó Barbero.