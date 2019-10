Tres clásicos del cine de animación japonés para ver el finde largo

Este lunes será un feriado no laborable, es decir que depende de los empleadores si se trabaja o no. Para aquellos afortunados que no deban ir a trabajar dejamos tres películas de animación japonesa que se encuntran en la plataforma de streaming Netflix. No son nuevas ni mucho menos lo último del catálogo, pero se han convertido en clásicos que siempre está bueno descubrir o re descubrir.

WOLF CHILDREN

Esta es quizás la más amigable de las tres para ingresar al mundo de la animación japonesa. Wolf Children destaca por su paleta de colores y su música. Cuenta la historia de una madre que debe criar a sus dos hijos que se pueden convertir en lobos. Una película mágica sobre la maternidad, el crecer y la identidad toda ambientada en una Japón rural, para mirar con pañuelos a mano.

AKIRA

Akira es la piedra basal en como se concibe el cyberpunk en estética. Akira es un film largo, estimulante visualmente que deja que el espectador pueda ver y re ver y seguir maravillándose, para ser una de la primeras quizás no es tan amigable pero una vez que se entienden los códigos es un disfrute constante.

En la Neo-Tokio del año 2019 (si, este año), el poder del Gobierno sobre los ciudadanos es excesivo, hasta el punto de que incluso se realizan experimentos a unos niños con poderes psíquicos dándoles todo tipo de fármacos. Esto se hace con el objetivo de potenciar su don y que les proporcionen predicciones. Dichas profecías se usan para que los altos cargos puedan mantener la paz entre los habitantes del lugar.

Por otro lado, los jóvenes Tetsuo y Kaneda son dos chicos que forman parte de un grupo de moteros de nombre The Capsules que pasan los días retando a muerte a una banda rival, The Clowns. Durante uno de estos duelos, Tetsuo sufre un accidente por culpa de un niño con aspecto de anciano. Desde ese instante, el muchacho no vuelve a ser el de siempre. Con el paso del tiempo, el Gobierno pone su ojo en él.

Akira no se puede cerrar en una sola lectura asi que es un plan ideal para re ver y releer este clásico.

GHOST IN THE SHELL

Ghost in the Shell se desarrolla en el año 2029, en una ciudad sin nombre. En este futuro cercano, los humanos coexisten con los cyborgs donde las mejoras robóticas son muy aceptadas, tanto así que la mayoría de la población de esta ciudad cuenta con algún tipo de componente sintético. La protagonista es la Mayor Motoko Kusanagi, una agente de la Sección 9 cuya misión es encontrar a un hacker que está modificando las “almas” de varias personas para controlarlos y cometer una serie de crímenes.

Un policial ultraviolento y futurista para llenar de acción y existencialismo el fin de semana.