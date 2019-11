Tres listas pugnarán por la presidencia de Boca Juniors el 8 de diciembre



Tres listas pugnarán finalmente por la presidencia de Boca Juniors el domingo 8 de diciembre próximo, luego de que José Beraldi y Jorge Amor Ameal, dos candidatos de la oposición, formalizaran durante la jornada sus respectivas postulaciones al acto eleccionario de la entidad de la Ribera.



Cuando se cumpla el primer minuto del jueves en la Argentina quedará oficializado que Christian Gribaudo, por el oficialismo, más Beraldi y Amor Ameal competirán en las elecciones de renovación de autoridades, por cuatro años más.



El miércoles entregó resoluciones fuertes que repercutieron en el 'Mundo Boca' y acomodaron el rompecabezas que todavía faltaba completar.



Por lo pronto, el ídolo Juan Román Riquelme oficializó esta tarde algo que podía presumirse, a partir de los contactos que había enarbolado en las últimos días.



El "10" que festejó la obtención de la Copa Intercontinental 2000 anunció en Fox Sports que había elegido sumarse al bloque Identidad Xeneize, el mismo que encabeza el ex presidente Amor Ameal, en carácter de vicepresidente segundo.



Luego de solicitar la unidad en la misma señal deportiva, unas semanas atrás, JRR justificó hoy su decisión de acudir junto a Amor Ameal y el empresario de medios, Mario Pergolini, argumentando “que ambos me van a ayudar” a cumplir su función de “encargado del fútbol profesional”.



De esta manera se frustró la posibilidad de que Riquelme se sumara a la nómina oficialista que encabezará Gribaudo, acompañado por Juan Carlos Crespi como vice primero. “Me llamaron también y les agradezco”, dijo el otrora enganche auriazul.



Más tarde, Beraldi, empresario de transportes, también hizo oficial que acudirá en soledad a las elecciones y no será parte de ningún frente electoral ni acompañando al oficialismo ni a Amor Ameal.



El candidato de "Agrupación Boquense", junto a Rodolfo "Royco" Ferrari (líder de 'Boca Primero' y candidato a vicepresidente primero), será la cabeza del frente "Unidos para volver a ganar".



“Nuestro espacio es el único que demuestra coherencia y convicción”, dijo, a través de un comunicado.



“Con Royco nos unimos hace meses pensando en trabajar juntos para que Boca Vuelva a ganar. En eso nos pusimos de acuerdo porque Boca está Primero”, aseguró.



Beraldi también cuestionó la gestión exhibida por Riquelme, que acompañará como uno de los vicepresidentes a Amor Ameal, en la lista "Juntos por Boca".



“Nos juntamos hace un mes y medio con (Román) Riquelme en tres oportunidades para conocer sus condiciones para trabajar en el proyecto que pensábamos para el club, pero lo que nos solicitó nos resultaba inaceptable”, dijo.



“Después de nuestra reunión, hace unas semanas, Riquelme pidió la unidad de todos los candidatos para apoyar y participar por lo mejor para el club. Hoy no hay unidad, no entendemos qué es lo que le hizo cambiar de opinión desde sus últimas declaraciones”, cuestionó.



“Seremos directivos, pero expresaremos lo que siente y quiere el hincha; porque encabezamos la lista con dos hinchas desde la cuna”, consideró.



El domingo 8 de diciembre, alrededor de 82 700 asociados están en condiciones de sufragar para elegir al sucesor del presidente Daniel Angelici, quien está al frente de la institución desde diciembre de 2011. El acto electoral se desarrollará en la sede de Brandsen 805, entre las 9.00 y 18.00.