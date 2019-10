Triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de Kosovo

La oposición nacionalista y conservadora obtuvo los primeros dos lugares en las elecciones parlamentarias de hoy en Kosovo, desplazó al tercer puesto al oficialismo y marcó el fin de la hegemonía de los ex guerrilleros que lucharon por la independencia del país. El partido nacionalista Vetevendosje reunía 25,99% de los votos, seguido por la Liga Democrática (LDK), con 24,92%, cuando se había completado 83,67% del escrutinio oficial, según la agencia de noticias EFE. El Partido Democrático (PDK) centroderechista, el mayor de la coalición gobernante, quedó tercero con 21,09% de los sufragios. “Los ciudadanos expresaron su decisión y nosotros la aceptamos; el PDK pasa a la oposición pero nosotros seguiremos sirviendo al pueblo y al Estado”, afirmó el líder de la agrupación, Kadri Veseli, en rueda de prensa, según la radio kosovar RTK. Asimismo, la también nacionalista Alianza para el Futuro (AAK), de quien fuera primer ministro hasta julio pasado, Ramush Haradijaj, y el Partido Social Demócrata (PSD, escisión de Vetevendosje), quedó cuarta con 11,57% de los votos. La asistencia a las urnas fue de 44% del padrón, según la Comisión Electoral. Tanto Vetevendosje como la LDK advirtieron que no pactarán con el PDK, fundado por el actual presidente, Hashim Thaci, un ex líder guerrillero que está en el poder desde que Kosovo se declarara independiente de Serbia en 2008.