Trotta asegura que fue un "muy buen debate" y le pone "8 ó 9" puntos a Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos, Nicolás Trotta, consideró hoy "muy bueno" al primer debate presidencial que se desarrolló anoche en Santa Fe y, tras señalar las limitaciones que impone la metodología, calificó a Alberto Fernández con "un 8 o un 9", mientras que de Mauricio Macri señaló que se vio "un Presidente que no tiene vínculo real con el país que gobierna". "Ayer se volvió a ver un Presidente que no tiene vínculo real con el país que gobierna, parecía que hablaba de un país que no es la Argentina", evaluó Nicolás Trotta en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red, al referirse al desempeño de los candidatos presidenciales en el primer debate presidencial obligatorio, que tuvo lugar anoche en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. En la entrevista, Trotta entendió, de cara a las elecciones generales del próximo 27, que "no hay chance" de un balotaje "porque hay un Gobierno que ha incumplido y que ha generado un daño enorme a la Argentina", con "una pérdida enorme de la capacidad de compra del salario y crecimiento de la pobreza", que las proyecciones, indicó, "ya la ubican en un 38 por ciento". "Fue un muy buen debate, Alberto pudo mostrar ejes y desnudar la falta de análisis de la realidad que tiene el Gobierno", consideró Trotta, quien, a la vez, entendió que el presidente y candidato a la reelección por el frente Juntos por el Cambio "sigue muy desvinculado de la realidad y de la crisis tan profunda que transita la Argentina". "Siempre puede mejorarse, pero Alberto tuvo un 8 o un 9", valoró el coordinador técnico de los equipos del Frente de Todos, quien fundó su evaluación en el hecho de que "es muy difícil exteriorizar propuestas en trece minutos". De hecho, opinó que se trató de un debate que, "por su metodología, no tuvo la capacidad de generar debates más profundos o intercambios de ideas". No obstante, entendió que "Alberto estuvo muy bien en las propuestas y en cómo se desenvolvió", y que logró "dejar en claro lo que ha sido el incumplimiento que ha significado la gestión de Macri, que parecía que hablaba de otra Argentina". Por otro lado, Trotta opinó que "fue muy importante" la presencia ayer en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, acompañando a Alberto Fernández, del ex candidato presidencial Daniel Scioli, a quien definió como "una persona muy valiosa". "El debate de 2015 no sirvió mucho porque después vino este Gobierno, pero las propuestas allí expresadas sí pudieron transformarse en un testimonio histórico, porque están y existen, para ser cumplidas por el Gobierno (frente a un eventual triunfo de Alberto Fernández)", enfatizó Trotta.