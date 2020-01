Trotta le respondió a Susana Giménez: "Donde hay más necesidad, tiene que haber más escuelas"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó hoy que "donde hay más necesidad, tiene que haber más escuelas", al cuestionar las declaraciones de la conductora televisiva Susana Giménez quien, en recientes declaraciones, pidió "dejar de hablar de pobreza" y sugirió que "vayan al campo" a trabajar quienes se encuentran en esa situación.



"A mi no me gustaron esas expresiones, pero cada uno puede tener su mirada", respondió el ministro a Radio La Red al ser consultado sobre las declaraciones de Giménez, y afirmó: "Donde hay más necesidad, tiene que haber más escuelas".



En declaraciones a la prensa en Punta del Este, la conductora sugirió que “si hay pobreza, que la gente se vaya al campo”, y dijo que a los pobres hay que enseñarles "a plantar, a tener gallinas en el gallinero".



"Susana es una figura popular, querida por muchos argentinos y tiene que tener la capacidad de sumar miradas distintas para que su voz, que es tan reconocida por un sector de la sociedad, sea una herramienta también para plantear nuevas agendas", dijo el ministro de Educación.



En ese sentido, Trotta indicó que "a veces se pone la carga sobre ciertos sectores de la sociedad como, por ejemplo, jóvenes y niños, cuando se los define como 'Ni Ni'".



"Como sociedad tenemos que generar las condiciones para que ellos estén en la escuela, y tengan estudios superiores, y se generen luego expectativas de trabajo. Si no asumimos un modelo distinto, estamos en una sociedad que expulsa", remarcó.



"Donde hay más necesidad tiene que haber más escuela porque hoy la escuela no está logrando romper las desigualdades con las que llegan los niños y niñas", concluyó.