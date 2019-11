Trotta: "México y Argentina pueden liderar una nueva etapa que se abre en Latinoamérica"

El coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, Nicolás Trotta, afirmó hoy que Argentina y México "pueden liderar una nueva etapa que se abre en Latinoamérica" y profundizar el proceso de integración de los países que integran la región, y pidió darle tiempo a la relación del presidente electo con el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro.



"Que la primera salida de Alberto Fernández como presidente electo sea a México es un mensaje muy importante, no sólo por la trascendencia que tiene México como segunda economía más importante de Latinoamérica sino también porque Andrés López Obrador es una referencia de lo que consideramos debe ser un proceso de profundización de integración latinoamericana", dijo Trotta en diálogo con FM Millenium.



"A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, México puede cumplir un rol muy importante en tratar de liderar con Argentina esta nueva etapa que se abre en Latinoamérica", agregó el dirigente.



Fernández llegó esta mañana a la ciudad de México, donde tiene previsto un encuentro con el jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador, en lo que constituye su primer viaje al exterior desde que ganó las elecciones el domingo pasado.



En la agenda prevista en México figura, además del encuentro el lunes con el presidente López Obrador, una clase magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también una cena con cinco grupos de empresarios, entre ellos, el que responde a Carlos Slim.



En cuanto al proceso de integración de los países de la región, Trotta destacó la necesidad de "fortalecer desde lo político y lo económico" ese camino "más allá de quien ocupe la presidencia en cada país y de los cortocirucitos iniciales que se pueden llegar a observar ahora", en relación a las diferencias observadas en los últimos días con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro



"Hay que darle tiempo al vínculo de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro. La relación entre nuestros países está por arriba de sus circunstanciales presidentes", dijo y agregó que "la suerte de ambos países está entrelazada y cualquier equivocación repercutirá en nuestras economías y la posibilidad de recuperación".



En cuanto al llamado que Fernández tuvo ayer por la tarde con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Trotta destacó que fue "muy importante no solo por el peso global que tiene EEUU sino por la cantidad de inversiones en Argentina y porque hay que tener un buen vínculo con los países que tienen mayor peso en el directorio del FMI".



"Además de las dificultades y el desafío en el campo interno, Argentina tiene también enormes complejidades en el frente externo por el proceso de endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri y el propio FMI, que no solo otorgó un crédito, sino que además viene acompañado con fuertes condicionamientos y una agenda absolutamente distinta a la que quiere Alberto Fernández", concluyó.