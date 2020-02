Trump desvía 3.800 millones de dólares del Pentágono a expandir el muro en la frontera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le informó hoy al Congreso que va a desviar 3.800 millones de dólares del presupuesto militar del Pentágono para continuar financiando la expansión del muro fronterizo con México, un mecanismo que no requiere la aprobación previa del Poder Legislativo y, por lo tanto, de la oposición que domina la cámara baja.



"El secretario de Defensa (Mark Esper) autorizó un apoyo de 3.800 millones para construir aproximadamente 177 millas (285 kilómetros) de vallado que ayudará a proteger nuestra frontera", informó un vocero del Pentágono, Chris Mitchell, a la agencia de noticias EFE, luego de que la cartera notificara oficialmente a varios miembros del Congreso, según informó la revista especializada Foreign Policy.



El desvío de esta partida eleva a más de 10.000 millones de dólares el gasto asignado por el gobierno de Trump a expandir y mejorar el muro fronterizo que comenzó a construir el ex presidente demócrata Bill Clinton y que el actual mandatario prometió extender a lo largo de todo el límite terrestre con México.



Esta fue una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016 y uno de los puntos de mayor conflicto con la oposición demócrata a lo largo de estos tres años de mandato.



Un grupo de nueve senadores demócratas condenaron de inmediato y en una carta la decisión de desviar fondos que habían sido aprobados por el Congreso para construir nuevas nuevas aeronaves, buques navales y equipos para la Guardia Nacional.



"Estamos indignados de que el Departamento (de Defensa) haya decidido utilizar los fondos que el Congreso ha decidido aumentar a varios programas cruciales. (...) Saquear estos fondos es sencillamente un ataque a los esfuerzos para asegurarnos de que nuestros soldados ciudadanos están preparados para responder a desastres, tanto en el extranjero" como en el país, añadieron los senadores, entre ellos Dick Durbin y Patrick Leahy.



Trump intentó durante los primeros dos años de gobierno negociar un presupuesto especial para el muro con la oposición y su propia bancada en el Congreso, pero cuando no lo logró decidió comenzar a redirigir partidas ya aprobadas para el Pentágono a la expansión de la valla fronteriza.



La oposición denunció esta estrategia como una movida inconstitucional ya que es el Congreso el que define el presupuesto, pero finalmente la Corte Suprema avaló los desvíos ordenados por Trump.