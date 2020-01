Trump insulta por Twitter a los demócratas en la quinta jornada del juicio político en el Senado

El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó la red social Twitter cuestionar e insultar a los legisladores demócratas que reclaman su destitución, en la quinta jornada del juicio político que se le siguen en el Senado, donde hoy sus abogados defensores advirtieron que se busca impedir "sin pruebas" que el mandatario busque su reelección.



"Nuestro caso contra el mentiroso, tramposo y atractivo Adam 'Morboso' Schiff, el llorón de Chuck Schumer, la nerviosa Nancy Pelosi y su líder, la tonta cual piedra Alexandra Ocasio-Cortez y toda la izquierda radical, el inoperante Partido Demócrata, comienza hoy a las 10.00 en Fox News, OANN (One America News Network), y en las noticias falsas de CNN o MSN DC", escribió en un hilo de tuits.



De este modo armó un irónico juego con las siglas entre la cadena CNN y MSN BC y el Comité Nacional Demócrata (DNC), detacó en un despacho la agencia de noticias EFE.



Entre el miécoles y el viernes los demócratas de la Cámara de Representantes que ofician de fiscales en el impeachment, liderados por Schiff, plantearon ante el Senado, que es la cámara juzgadora, el caso para la destitución de Trump por abuso de poder por presionar a Ucrania para investigar a un hijo del político demócrata Joe Biden con fines electoralistas.



El presidente rechaza las acusaciones y sus abogados, liderados por Pat Cipollone y Jay Sekulow expusieron hay ante el cuerpo.



Cipollone subrayó que el objetivo de los demócratas es "destrozar" las urnas de las próximas elecciones pese a que "no tienen pruebas" que respalden las acusaciones contra Trump.



"No solo están pidiendo que se revoquen los resultados de las últimas elecciones, sino que nos piden que Trump no pueda estar en las urnas de las elecciones previstas para dentro de nueve meses", indicó Cipollone, según recoge el periódico 'The Hill'.



El juicio político está presidido por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos y los siete diputados designados por la Cámara de Representantes ejercerán de fiscales de un proceso en el que todos los senadores deben actuar como jurado, independientemente del partido en el que militen.



El proceso de impeachment abarca la investigación y votación en la Cámara de Representantes, donde Trump fue oficialmente reprobado en diciembre, convirtiéndose así en el tercer mandatario estadounidense censurado, y el juicio político en la Cámara Alta, en el que, hasta la fecha, ningún mandatario ha llegado a ser destituido.



La mayoría republicana en el Senado, que se mantiene unido en este caso, hace prever que esta vez tampoco habrá destitución del presidente.



El proceso comenzó a raíz de una denuncia presentada por un oficial de Inteligencia que consideró que la llamada que realizó Trump a Zelenski el 25 de julio fue un intento de presionarle para obligarle a abrir una investigación sobre la familia del principal candidato del Partido Demócrata a la presidencia, Joe Biden, paralizando hasta entonces la entrega de más de 300 millones de dólares de ayuda militar a Kiev y aplazando la invitación para una reunión en la Casa Blanca.



Trump afirma que es víctima de una "caza de brujas" y que su llamada fue "perfecta", a pesar de las contradicciones que se han observado en el Gobierno desde la denuncia del funcionario anónimo por la supuesta campaña de presión a Ucrania.