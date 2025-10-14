El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza, tras más de dos años de conflicto. “Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, expresó Trump luego de la ceremonia realizada en Sharm el Sheij.

Durante la cumbre, se suscribió una declaración formal que facilita el cese de hostilidades y abre la puerta a una negociación política entre las partes enfrentadas. “Juntos hemos logrado lo que todos decían que era imposible”, subrayó el mandatario estadounidense, quien destacó el carácter histórico del pacto.

Publicidad

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, detalló los próximos pasos tras la entrada en vigor del alto el fuego: “Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación, reconstrucción y desarrollo”, afirmó.

Trump también enfatizó la llegada inmediata de ayuda humanitaria: “Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza ha terminado. La ayuda humanitaria está llegando a raudales, incluyendo cientos de camiones cargados de alimentos, equipo médico y otros suministros, gran parte de los cuales han sido pagados por las personas presentes en esta sala”.

Publicidad

El acuerdo prevé la implementación progresiva de garantías de seguridad para civiles, la reanudación de suministros básicos y la creación de un mecanismo para un gobierno interino en Gaza. Los países árabes firmantes actuarán como garantes del proceso, supervisando el respeto al alto el fuego y apoyando la transición política.

Asimismo, se estableció que los trabajos de reconstrucción se coordinarán desde Egipto con apoyo estadounidense y de organizaciones multilaterales, destinando fondos a infraestructura, atención a desplazados y recuperación económica y social.

Publicidad

El evento en Sharm el Sheij marcó la conclusión de la primera ronda de negociaciones y estableció un calendario de seguimiento para verificar avances. Voceros de las delegaciones árabes indicaron que la comunidad internacional será invitada a sumarse al proceso de reconstrucción y respaldar las iniciativas humanitarias.

Trump concluyó: “Este acuerdo representa el principio del fin del sufrimiento en la región. La colaboración internacional será clave para que la paz se mantenga”.