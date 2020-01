Trump niega haber dicho a Bolton que la ayuda a Ucrania estaba condicionada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy haber dicho a su entonces consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que hubiera condicionado la ayuda militar a Ucrania a la investigación del aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe Biden y de su hijo Hunter.



"NUNCA le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estuviera vinculada a las investigaciones a los demócratas, incluyendo a los Biden", aseguró el mandatario estadounidense en su cuenta personal de Twitter y agregó que "de hecho, nunca se quejó por esto cuando terminó su cargo".



"Si John Bolton ha dicho esto (ahora) ha sido sólo para vender un libro", dijo Trump, en referencia a unas afirmaciones que, según algunos medios, hizo el ex consejero en un libro de próxima publicación.



Según el libro de Bolton, parcialmente filtrado al diario The New York Times, Trump le dijo en agosto que "quería continuar congelando los 391 millones de dólares de asistencia de seguridad a Ucrania hasta que los funcionarios ucranianos lo ayudaran con las investigaciones" contra los demócratas, incluido el ex vicepresidente Biden y su hijo Hunter, que había trabajado para la compañía gasista ucraniana Burisma, informó la agencia de noticias EFE.



Trump es objeto de un juicio político en el Senado acusado de abuso de poder por sus presiones a Ucrania para lograr la investigación contra los Biden y de obstrucción al Congreso, por prohibir el testimonio de funcionarios de su gobierno a los investigadores.



Los demócratas del Congreso pidieron que en el juicio testifique Bolton, quien en un principio dijo que al ser ex funcionario consultaría con sus abogados su posible participación en el juicio político, aunque luego se mostró dispuesto a participar, consignó la agencia española.



La filtración del libro de Bolton puede aumentar la presión sobre los republicanos del Senado para que admitan que la acusación demócrata pueda convocar al juicio político a testigos como Bolton y como el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, otro funcionario al que Trump prohibió que cooperara en la investigación.