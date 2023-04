Turismo en Semana Santa: mirá todo lo que podés hacer en Iglesia

La llegada de la Semana Santa trajo una ocupación hotelera que superó el 90% que se concentrarán en los departamentos alejados. Es por eso que en estos lugares hubo gran cantidad deactividades y preataciones para los visitantes.

A continuación la oferta turística de Iglesia

* FLY-TO RED BULL KING OF THE AIR QUALIFIER

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Fly-To Red Bull King of the Air Qualifier Series es una gira mundial de "eventos clasificatorios" que se realizan en el mismo formato y criterios de evalua- ción de Red Bull King of the Air. El enfoque principal de la serie es promover la dis- ciplina de kiteboarding Extreme Big-Air, al mismo tiempo que selecciona a los mejores riders para las finales del evento principal en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ˆ 3 al 8 de abril 2023 Y Cuesta del Viento - Iglesia Más info en: https://cuestadelvientobigair.com/

Publicidad

* XXII FESTIVAL DEL LAZO, DOMA Y FOLCLORE ENCUENTRO SOCIO CULTURAL ARGENTINO - CHILENO

Día 7 de abril: cabalgata difunta Pascualita paraje las 4 lomas 15 km de Tudcum Recepción delegación chilena  Día 8: inicio de actividades 10 hs. Venta de comidas típicas. Destrezas criollas. Domas con tropillas departamentales, provinciales y nacionales. 20 hs peña folclórica con artistas departamentales y provinciales. 7 y 8 de abril 2023 Tudcum más info en: https://www.facebook.com/municipalidaddeiglesia t=a.432065715604751

* IGLESIA MICROCERVECERÍA AGUA NEGRA Visita guiada por la fábrica. Incluye degustación de diferentes estilos. Mínimo grupo de 5 personas. Actividad con costo. Previa reserva. ˆ Todas las noches de jueves a domingo. Consultas y reservas: +54 9 264 6727329 | +54 9 351 6272417 Y El Arroyito s/n, Las Flores,Iglesia IG: @cervezaguanegra

* LA CAUTIVA Bar/Taproom Cerveza artesanal propia. Gastronomía. ˆ Viernes y sábados desde las 20 hs. ˆ Feriados: consultar Y Av. Santo Domingo s/n, Rodeo. Iglesia « Consultas: +54 9 264 4637399 IG:@ lacautiva_cervezaartesanal

* IGLESIA ANDAR CICLOTURISMO Carlos Nuñez Mail: carlosnunezsj@gmail.com Instagram: AndarCicloturismo Teléfono: 264 572 0549 Dirección: San Roque s/n, Tudcum Iglesia. Frente a Escuela Atención: 9 a 20 hs Circuito 1: 9.30 hs a 12.30 hs Circuito 2: 17 hs a 20hs.

Publicidad

* CIRCUITO EN BICICLETA POR TUDCUM Experiencia cultural y patrimonial para conocer y participar de la vida de Tudcum, su cultura y sus habitantes. Conoce Tudcum paseando en bicicleta y disfrutando de su historia, paisajes, gastronomía y actividades. Y Tudcum, Iglesia 23. Teléfono 264 572 0549 Menores a 6 años no pagan. Cupo limitado de 7 personas por circuito. Con reserva

* CIRCUITO EN BICICLETA POR ANGUALASTO Experiencia cultural y patrimonial para conocer y participar de la vida de Angualasto, su cultura y sus habitantes. Conoce Angualasto paseando en bicicleta y disfrutando de su historia, paisajes, gastronomía y actividades. YAngualasto, Iglesia ˆ Horario: 9.30 hs a 13.30 hs 24 hs. Teléfono 264 572 0549 Menores a 6 años no pagan. Incluye almuerzo completo. Cupo limitado de 6 personas por circuito. Con reserva.

* PEÑASQUITO CORDILLERA DE COLANGÜIL Caminata por la zona de peñasquito. Al pie de la cordillera de los Andes (cordón de colangüil). Disfruta de los paisajes cordilleranos, su flora y fauna. Conoce los petroglifos y leyendas de peñasquito Y Tudcum, iglesia ˆ Todos los días de 8 a 15 hs 2 5 horas. Teléfono 264 572 0549 Con reserva. Capacidad máxima 4 personas. (incluye traslado desde Tudcum y snack de frutos secos). Con reserva.

* PASEO EN BICICLETA Y DESGUTACIÓN DE MIELES EN APIARIO Experiencia en un apiario de Tudcum, conoce la vida y trabajo de las abejas de altura, disfrutando de un paseo en bicicleta, degustación de mieles. Y Tudcum, iglesia ˆ De 9 a 20 hs 23 hs. Teléfono 264 572 0549 Cupo limitado de 7 personas. Apto para mayores de 7 años. Con reserva.

* LA MORADA AVENTURA Nicolás Meglioli Mail: lamoradaaventura@hotmail.com Web: www. lamoradaaventura.com.ar Teléfono: 264 436 4822 Dirección: Santo Domingo s/n Rodeo, Iglesia.

* PESCA EMBARCADO Pesca de pejerrey embarcado YRodeo, dique Cuesta del Viento, 264 436 4822 Con reserva previa

* RESERVA DE LA BIOSFERA SAN GUILLERMO Excursiones en vehículo 4x4 Full day 264 436 4822 Con reserva previa.

* KAYAK Excursiones de kayak con guía YDique Cuesta del Viento «264 436 4822 Con reserva previa.

* RAFTING Rafting en el río Río Jáchal, Rodeo Todos los días, 11 y 15 hs, teléfono 264 436 4822 Con reserva previa.

* CUESTA DEL VIENTO KITE SCHOOL Marcelo Aguilar Mail: cuestakiteschool@gmail.com Mail: marceloaguilar744@gmail.com Web: www.cuestakiteschool.com.ar Teléfono: 264 529 8828 Dirección: IGLESIA. Rodeo. Dique Cuesta del Viento Atención: de 11 a 20 hs

* ESCUELA DE KITESURF PARA NIVEL INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO. Clases a partir de los 10 años de edad. Contamos con equipos de última generación para un mejor aprendizaje e instructores certificados. Equipos de radio bbtalkin. Asesoramiento post curso. Todos los días de 11 a 20 hs «264 529 8828 Curso completo de 10 hs en 3 días.

* PARADOR ASK CUESTA DEL VIENTO Con todas las comodidades. Resto & Bar. Baños «264 529 8828

* RAFTING SAN JUAN Fabio Romero Mail: raftingsj@gmail.com Teléfono: 264 505 1150 Dirección: Los Boulevares Rodeo. Iglesia

* EXCURSIONES DE RAFTING|HIDROSPEED Y Río Jáchal. Dique Cuesta del Viento. Con reserva previa a coordinar. Teléfono 264 505 1150

* KAYAK | SUP Y Dique Cuesta del Viento Con reserva previa a coordinar. Teléfono 264 505 1150

* YUGARET KITE SCHOOL Manuel Peñafort Mail: manuelpenafortbavio@gmail.com Web: www.rancholamaral.com Teléfono: 264 660 1197 Dirección: Rancho Lamaral Hostel y Camping

* CLASES DE KITESURF Cursos privados y semi-privados de 2 días x 6 horas, 3 días por 9 y 10 horas. Se entrega certificación I.K.O. Y Dique Cuesta del Viento, Rodeo. 2 3 hs por día. Teléfono 264 660 1197 Con hospedaje y desayuno incluido. Instructor IKO Nº 6542

Reserva Provincial de la Biosfera de San Guillermo

Abarca las eco-regiones de Monte, Puna y Altos Andes, por lo que se la considera el paraíso de mayor extensión en América del Sur. Su principal objetivo es la conservación de las comunidades de camélidos insertas en él; la vicuña (Vicugna vicugna) principal representante del hábitat puneño fue perseguida por décadas debido a la calidad de su fino pelo y junto a ellas la diversidad biológica del mayor ecosistema árido de Argentina, compuesta por un gran número de especies endémicas y/o amenazadas.

Así también la diversidad cultural representada por recursos arqueológicos precolombinos y coloniales. Localizado al noroeste del departamento Iglesia.

* EXCURSIONES 4X4 Reservar con anticipación: LA MORADA AVENTURA Contacto Celular: 264 4364822 E-mail: lamoradaaventura@hotmail.com Con reserva previa NIELSEN EXPEDICIONES Contacto Celular: 264 4169511 http://www.nielsenexpediciones.tur.ar/

Turismo Rural

* FINCA EL MARTILLO Recorridos por la finca para conocer sus paisajes, huerta y animales. Salón de venta de Productos Regionales YSanto Domingo S/N, Rodeo Todos los días. De 8.30 a 13 hs y de 15.30 a 20.30 hs. «Contacto: +54 9 264 6721300 Restaurante Finca El Martillo Sólo previa reserva. Consultar horarios y menús. Reservas al +54 9 264 5066040.

* ANDAR CICLOTURISMO «Reservas: +54 9 264 5720549 FB: andarcicloturismo ¾IG: @andarcicloturismo Andar Cicloturismo en Tudcum Paseo por las calles del maravilloso Tudcum, conociendo historias, leyendas, entendiendo su cultura y arquitectura. Donde podrá conocer y compartir experiencias con tejedoras, artesanos y productores rurales. Disfrutando de los miradores naturales. Tiempo estimativo 3 hs. Nivel de dificultad bajo. Incluyen: bicicletas, casco, guías en diferentes idiomas, seguro solo con previa reserva. Reservas: +54 9 264 5720549

* Andar Cicloturismo en Angualasto Recorrido por el pueblo, su historia y cultura Angualasto. Degustación de productos artesanales. La actividad se puede complementar con almuerzo en la localidad ˆHorarios: 9.30 a 13.30 Incluyen: bicicletas, casco, guías en diferentes idiomas, seguro. Cupo limitado 5 personas. Sólo previa reserva «Reservas: +54 9 264 5720549.

* Apiturismo rural Experiencia en apiario de Tudcum, conoce la vida y trabajo de las abejas de altura, disfrutando de un paseo en bicicleta, degustación de mieles. ˆHorarios: 9 a 20 hs. Cupo limitado de 7 personas. Apto para mayores de 7 años. Valor por persona $1.500. Con reserva «Reservas: +54 9 264 5720549.

* ECOPOSADA DE ALTURA TUDCUM Alojamiento de estilo rural en el centro de Tudcum, donde se puede disfrutar de todo el paisaje, tranquilidad y experiencia de la vida en la Cordillera. Habitaciones dobles y triples con baños privados. Desayuno de campo con productos regionales Habitaciones con baño privado y desayuno de campo incluido. «Reservas: +54 9 264 5720549 IG: @ecoposadadealturatudcum

* FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA ˆ Jueves 06/04 de 17hs a 23hs, Angualasto.

* FESTIVAL DEL LAZO, DOMA Y FOLCLORE ˆ Viernes 07/04. A partir de las 10hs. Y Tudcum

* FESTIVAL DE DOMA Y FOLCLORE “CUM- BRES Y VALLES 2023” Y Predio de la Agrupación Gaucha Iglesianos de Bella Vista. ˆ A partir de las 10hs.

* FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA EN PLAZA SAN MARTÍN Sábado 08/04. De 17hs a 23hs. Y Las Flores

* FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA Y Plaza Benita Molina – Rodeo. ˆ Sábado 08/04 y domingo 09/04 de 17hs a 23hs.

* FESTIVAL DEL LAZO, DOMA Y FOLCLORE Y Tudcum. Sábado 08/04 a partir de las 10hs.

* FESTIVAL DE DOMA Y FOLCLORE “CUMBRES Y VALLES 2023” Y Predio de la Agrupación Gaucha Iglesianos de Bella Vista. ˆ Sábado 08/04 a partir de las 10hs.

* FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA Y Plaza del Barrio Real – Villa Iglesia. Domingo 09/04 de 17hs a 23hs.

* CARRERA MOTOR CLUB Y Circuito Tudcum. Domingo 09/04 a partir de las 9hs.