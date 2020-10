Turismo interno: desde el fin de semana, todas las miradas en Calingasta

A tono con la posición del intendente, el Gobierno provincial habilitó el regreso del turismo interno a Calingasta a partir del próximo fin de semana. Por ahora es el único de los cuatro departamentos alejados, ya que en las comunidades de Iglesia, Jáchal y Valle Fértil rechazan mayoritariamente la llegada de visitantes por temor a la pandemia del coronavirus. En el distrito que conduce Jorge Castañeda tendrán que cumplir un estricto protocolo sanitario y sus colegas lo toman como una prueba piloto que, de tener éxito, los ayudaría a convencer a los que se oponen a la reapertura.

“Vamos a estar mirando lo que pase en Calingasta”, aseguró uno de los jefes comunales involucrado en el tema. Además de la curva de contagios a nivel provincial y algunas medidas que le han solicitado al Gobierno, el intendente fue claro respecto a la experiencia que vivirán los calingastinos: “Si las cosas salen bien y no hay un brote de casos, va a ser importante para que nosotros nos sentemos con la gente y avancemos en la idea de abrir el turismo de nuevo”.

La vuelta del turismo interno viene en danza desde hace algunas semanas, a partir del incesante pedido de los operadores del sector. No pueden abrir los alojamientos desde el 21 de agosto, cuando San Juan volvió a Fase 1 tras el brote de Caucete, y en dirección a los intendentes y la gestión uñaquista, reclaman que los dejen trabajar porque ya no tienen forma de subsistir.

El tema abrió las aguas entre los departamentos. El calingastino Jorge Castañeda fue el único que dio el OK al regreso de la actividad porque el sector atraviesa una situación desesperante y hay cientos de fuentes de trabajo en juego, mientras que el jachallero Miguel Vega, el iglesiano Jorge Espejo y el vallisto Omar Ortiz sostienen que la gente de sus departamentos no cree que sea prudente, en estos momentos, permitir el ingreso de turistas por el peligro de contagios de COVID-19 y no poder mantener el status sanitario, atendiendo a que en Iglesia y Jáchal no hay ningún caso y en el Valle sólo se dio uno y fue importado.

El anuncio de la vuelta del turismo interno en Calingasta lo hizo la ministra Claudia Grynzspan, que puso el acento en las medidas de prevención y los límites que habrá. Sólo se habilitarán permisos para la llegada de 1.500 vehículos durante todo el fin de semana largo, podrán ingresar únicamente entre las 8 y las 20 horas y los propietarios y encargados de cabañas y hoteles habilitados deberán asentar a los pasajeros, tomarles la temperatura y controlar que cumplan las medidas de higiene y distanciamiento.

Con el anuncio de la funcionaria uñaquista, Espejo, Ortiz y Vega planean mantener reuniones durante esta semana con distintos grupos de sus departamentos. El objetivo es ir analizando la posibilidad de tomar el mismo camino que Calingasta en sucesivos fines de semana. Al mismo tiempo, Grynzspan reconoció que en esa decisión seguramente tendrá mucho peso lo que suceda en suelo calingastino.

El intendente que habló en off con DIARIO HUARPE se mostró convencido de que el turismo debe moverse lo antes posible, pero se encuentra en una encrucijada. Más allá de lo que piense él y sus colaboradores, advirtió que no puede ir en contra de la voluntad de la mayoría de los vecinos y se mostró esperanzado en que “la gente entienda”.

El que más presión tiene es Espejo. En Iglesia, los empresarios del sector se reunieron y le presentaron una nota, además de armar una movida en Internet que ya cuenta con más de 700 firmas de habitantes del departamento a favor de la reactivación.