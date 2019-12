Twitter elimina casi 6.000 cuentas por manipular la plataforma en beneficio de Arabia Saudita

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Twitter removió 5.929 cuentas originadas en Arabia Saudita, que estaban vinculadas a una "significativa operación de información respalda por el Estado" y que violaban las políticas de manipulación de la plataforma, según informó hoy.



Estas cuentas "representan la parte central de una red mayor de más de 88.000 cuentas involucradas en el comportamiento de spam en una amplia gama de temas", describió la red social en su blog corporativo.



Esa red, "involucrada en varias formas de manipulación de la plataforma", apuntaba a discusiones relacionadas con Arabia Saudita y promovía los intereses geopolíticos de ese país en el escenario mundial, señaló Twitter.



"Principalmente, las cuentas amplificaban mensajes favorables a las autoridades sauditas, sobre todo a través de tácticas de enganche no auténticas, como (campañas) agresivas de 'me gusta', retuits y respuestas", describió.



Si bien la mayor parte del contenido estaba escrito en árabe, una parte se relacionaba con "eventos relevantes para el público occidental, incluida la amplificación de la discusión sobre las sanciones en Irán y las apariciones de funcionarios del gobierno saudita en los medios occidentales", explicó la red de microblogging.



La investigación que condujo a la remoción de estos perfiles consideró que la entidad responsable de esta movida es Smaat, "una empresa de gestión y marketing en redes sociales con sede en Arabia Saudita".



"Smaat administró una gama de cuentas de Twitter para personas de alto perfil, así como muchos departamentos gubernamentales en Arabia Saudita", detalló.



A su vez, informó que muchas de las cuentas involucradas en la red emplearon herramientas automatizadas de terceros para amplificar el contenido no político en grandes volúmenes.