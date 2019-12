Ucrania protesta contra la inauguración de una vía férrea entre Rusia y Crimea

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente ruso, Vladimir Putin, inauguró hoy una vía férrea que une Rusia a través de un puente, con la anexionada península de Crimea, y las autoridades de Ucrania manifestaron su rechazo al recordar que el puente se construyó “sin el beneplácito” de Kiev y en “flagrante violación” del derecho internacional.



Putin inauguró hoy el tramo ferroviario a bordo del tren que une Rusia a través de un puente sobre el estrecho de Kerch con la anexionada península de Crimea.



El recorrido estrenado es el mismo que en mayo de 2018 Vladimir Putin cruzó en un camión, cuando fue inaugurado para el tráfico automotor.



Esta vez, Putin se subió al tren en la ciudad de Kerch y se bajó en Tamán (región rusa de Krasnodar), ya en territorio continental.



Tras la inauguración, el rechazo de las autoridades de Ucrania no se hizo esperar y el Ministerio de Exteriores del país emitió una nota.



"La Cancillería ucraniana expresa su firme protesta en relación con la visita no acordada del presidente ruso, Vladimir Putin, a la ocupada república autónoma de Crimea", señala la misiva.



Putin ordenó la construcción del puente de 19 kilómetros de largo, el más grande de Europa, un proyecto originalmente ruso-ucraniano, con el fin de romper el aislamiento de la península ucraniana anexionada por Moscú en marzo de 2014 del resto del continente.



Pero la nota de la Cancillería ucraniana recordó que "ningún Estado civilizado" reconoció los intentos rusos de legitimar la anexión de la península en marzo de 2014 y llama a Moscú a cesar "cualquier actividad" en los territorios ocupados de Crimea y el puerto de Sebastópol, informó la agencia de noticias EFE.



Por su parte, Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, lamentó que este recorrido se haya hecho "sin el consentimiento de Ucrania" y agregó que constituye “otra violación de la soberanía e integridad territorial” de Ucrania por parte de Moscú.



Borrell manifestó que “esta conexión ferroviaria es una paso más hacia una integración forzada con Rusia de la ilegalmente anexionada península y el aislamiento de Crimea de Ucrania, de la que sigue siendo parte”, informó EFE.



Sin embargo, Putin celebró la puesta en marcha del proyecto al que se refirió como "un acontecimiento muy importante para Crimea, Sebastópol y todo el sur de Rusia, y también para todo nuestro país".



Al tiempo que estimó que unas 14 los millones de personas cruzarán en 2020 el puente.



Las autoridades crimeas esperan que la ruptura definitiva del aislamiento de la península promueva el turismo ruso y extranjero, e impulse los intercambios comerciales.



Pero para el jefe de la diplomacia comunitaria, el puente que sostiene el enlace ferroviario "limita el paso de barcos” a través del estrecho de Kerch hacia puertos ucranianos en el mar de Azov.



Borrell dijo que “la UE espera que Rusia garantice un paso libre y sin impedimentos a través del estrecho de Kerch, de acuerdo a la ley internacional" y recordó que la UE "no reconoce ni reconocerá la anexión ilegal de la península de Crimea por Rusia".