El camping de UDAP, en Rivadavia, cuenta con una considerable área que desde que el terreno fue adquirido, se encuentra en desuso. Con el objetivo de recaudar fondos, achicar presupuestos y ayudar a los afiliados, el secretario general del gremio, Luis Lucero, llevará adelante la presentación del proyecto que busca hacer uso del espacio para la construcción de unas 40 casas.

"Debemos entender de que lo que nosotros queremos hacer no es ir para atrás ni regalar lo que no es nuestro. Nuestros proyectos son siempre superadores y pensamos que lo que está mal, hay que resolverlo. Por eso es que presentaremos este proyecto para nuestros afiliados que aún tienen inconvenientes con la vivienda propia", dijo Lucero a DIARIO HUARPE, mientras que a su vez recalcó los problemas que actualmente tienen con terreno del camping.

"Para nosotros significa un costo muy elevado la mantención del terreno, tenemos muchos empleados, se pagan muchos impuestos. En luz solo estamos pagando más de $300.000. Es un complejo que tiene mucho terreno inútil, que nunca fue usado desde su compra. Hay un sector de cañaverales y que están limitando con la calle Chacabuco y es allí donde esperamos se puedan usar para armar unos 40 lotes", explicó.

Por otra parte, aseguró que nada irá en desmedro de los afiliados. "Del camping no se tocará absolutamente nada, la idea es mejorarlo con el dinero que se recaude de la venta de los lotes. No vamos a tocar las canchas, la pileta, los quinchos, nada. Vamos a contar con todos los profesionales necesarios para que el loteado se haga debidamente y quede todo en blanco como corresponde. Sólo pretendemos usar unos 37.000 m² que lindan con un segundo terreno por fuera del camping que sería el Sector 2, del que aún no tengo precisión de número de viviendas a construir", contó Lucero.

"Lo que nosotros haríamos, en principio, sería vender los lotes entre los adjudicatarios que deben ser socios del gremio. Todo se hará a través del IPV como corresponde. No habría privilegios ni prioridad", insistió

En cuanto a lo recaudado con la venta de lotes, Lucero afirmó que pretenden realizar varios cambios tanto dentro del terreno del camping como en la sede del gremio:"El dinero queremos usarlo para, por ejemplo, hacer un segundo piso en la sede, trabajar con lo que es el área de farmacia, la construcción de un salón donde podamos tener actos, reuniones, eventos, etc. Todo es para la calidad de los afiliados".

El proyecto será presentado este jueves 10 a las 9 frente al Plenario de Delegados Escolares donde el titular expresó que espera obtener la aprobación del proyecto y poder darle inicio antes de que finalice el 2022.