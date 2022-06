UEFA Nations League: hora, TV y formaciones de Francia vs. Dinamarca

La UEFA Nations League sigue su paso este viernes 3 de junio, cuando Francia y Dinamarca choquen entre sí. Sin dudas, ambas selecciones darán un verdadero partidazo, encuentro que se llevará a cabo en el Stade de France, por la primera fecha del Grupo A. Como dato importante, por el momento, Kylian Mbappé y Karim Benzema serían titulares en el conjunto campeón del mundo en Rusia 2018.

Cabe recordar que Francia llega a este compromiso después de vencer por 2-1 a Costa de Marfil y de golear 5-0 a Sudáfrica, en los distintos amistosos que disputaron. Si bien en estos momentos da arranque un torneo oficial y tienen el objetivo de ganar, el principal objetivo es ir ajustando los pequeños detalles que haya para llegar de la mejor manera posible al próximo Mundial de Qatar 2022, el que será en noviembre.

Por su parte, Dinamarca no tiene un buen pasar en estos días, ya que fueron derrotados 4-2 por Países Bajos. Sin embargo, antes golearon 3-0 a Serbia, cosa que les deja un tanto más de ilusión para este choque con los franceses. Ya con el boleto para el Mundial en la mano, buscan demostrar que son una selección que dará para hablar este año. No está de más reconocer que ambas entidades comparten grupo con Austria y Croacia.

Posibles formaciones

Francia: Hugo Lloris; Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández; Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Benjamin Pavard; Antoine Griezmann, Karin Benzema y Kylian Mbappé.

Dinamarca: Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard, Daniel Wass, Joakim Maehle, Andreas Kristensen, Thomas Delaney, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Jesper Lindstrom, Andreas Skov Olsen.

Horarios

Perú - 13:45 horas.

Colombia - 13:45 horas.

Ecuador - 13:45 horas.

México - 13:45 horas.

Bolivia - 14:45 horas.

Venezuela - 14:45 horas.

Chile - 14:45 horas.

Estados Unidos - 14:45 horas.

Paraguay - 14:45 horas.

Argentina - 15:45 horas.

Uruguay - 15:45 horas.

Brasil - 15:45 horas.

España - 20:45 horas.

Transmisión de Francia - Dinamarca

Argentina - ESPN Argentina, Star+.

Bolivia - ESPN, Star+.

Brasil - NOW NET e Claro, Star+, ESPN, GUIGO.

Chile - Star+, ESPN Chile.

Colombia - Star+, ESPN.

Ecuador - ESPN, Star+.

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Paraguay - ESPN, Star+.

Perú - ESPN, Star+.

Estados Unidos - Fubo Sports Network.

Uruguay - Star+, ESPN.

Venezuela - Star+, ESPN.