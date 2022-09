UEFA Nations League: hora, TV y formaciones de Italia vs. Inglaterra

En el emblemático estadio San Siro, Italia recibirá a Inglaterra y los ojos del mundo estarán puestos sobre ellos. Este viernes 23 de septiembre, no sólo el Viejo Continente estará pendiente de lo que ambos puedan entregar en el duelo correspondiente a la quinta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2022. Sin lugar a dudas, será un espectáculo para los amantes del buen fútbol.

No está demás resaltar que la "Azzurri" acumula 5 unidades en la corriente competencia, lo que los deja con tres más que los ingleses. De esa forma, tienen la intención de hacer valer su localía para acercarse aún más a la Final Four. Si bien es un grupo complejo, en donde también están Hungría y Alemania, no pierden las esperanzas. Un triunfo los acomodaría de mejor forma.

Por el otro lado, de manera sorpresiva, la selección británica cierra el grupo, con nada más que 2 puntos hasta el momento. Es justamente por eso que no puede permitirse más tropiezos en la actual campaña, si es que quiere evitar el descenso. Inglaterra necesita derrotar a Italia para seguir ilusionados, además de tener este obstáculo como una dura prueba en la previa del Mundial de Qatar 2022.

Posibles formaciones

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Bonucci, Emerson; Barella, Tonali, Jorginho; Gnonto, Immobile, Grifo.

Inglaterra: Ramsdale; James, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Sterling, Kane, Foden.

Horario y transmisión de Italia vs. Inglaterra

Argentina: 15.45 horas por ESPN y Star+.

Uruguay: 15.45 horas por ESPN y Star+.

Brasil: 15.45 horas por ESPN y Star+.

Chile: 14.45 horas por ESPN y Star+.

Paraguay: 14.45 horas por ESPN y Star+.

Bolivia: 14.45 horas por ESPN y Star+.

Venezuela: 14.45 horas por ESPN y Star+.

Colombia: 13.45 horas por ESPN y Star+.

Ecuador: 13.45 horas por ESPN y Star+.

Perú: 13.45 horas por ESPN y Star+.

México: 13.45 horas por SKY Sports.

Estados Unidos: 11.45 horas PT y 14.45 ET por FuboTV y Fox Soccer Plus.

España: 20.45 horas por UEFA TV.