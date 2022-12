UFC 282: Santiago Ponzinibbio le dejó un mensaje a Canelo en la previa de su pelea

Santiago Ponzinibbio vuelve a la jaula este sábado por la noche, y en la previa encendió todas las redes sociales. El peleador argentino se medirá con Alex Morono en las estelares del UFC 282. Su rival original era Robbie Lawler, pero a pocos días del combate se apartó de la lucha. Ahora, sólo piensa en una victoria que lo vuelva a dejar bien posicionado. A su vez, no olvidó la amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi.

"La motivación sigue ahí. Cambio de rival pero los objetivos son los mismos. Los objetivos son acabar con los muchachos que están frente a mí, no me importa quiénes sean. Necesito aplastar a quien tenga enfrente, llevarme mi dinero a casa, seguir trabajando y seguir haciendo lo que hago. Creo que será una pelea divertida y eso será divertido para los fanáticos. Este es mi estilo de manera realista. Mi estilo es emocionante y sé que este sábado será un combate emocionante", dijo Santiago en conferencia de prensa.

Luego, en diálogo con El Nuevo Herald, Ponzinibbio acotó: "Uno se prepara para una pelea y tiene una estrategia, para Lawler, que era un zurdo y vino el cambio. Me enteré el domingo por la noche. No sabía si iba a pelear. Me preguntaron si deseaba seguir en la cartelera y mi respuesta fue que sí. Yo estaba esperando desde mayo para pelear. Quería pelear dos veces, en septiembre y diciembre. El lunes me llamaron y apareció Alex Morono. Lo importante es estar peleando’".

"Es un momento de reajuste en la cabeza. Uno se viene preparando por meses porque se trataba de una leyenda del deporte, pero uno no puede perder tiempo ni energías. Si peleo, con este nuevo rival en este peso, tengo que estar listo y pensar qué debo hacer para vencer a este tipo. La verdad es que no hay tiempo para lo estratégico. Ya ni siquiera se puede entrenar. Ahora el cuerpo debe descansar. Solo debes creer en ti y salir a buscar el desafío", aportó el argentino.

¿Santiago Ponzinibbio vs. Canelo Álvarez?

Sobre lo ocurrido con Canelo y Messi, Santiago Ponzinibbio afirmó: "Tomé bastante relevancia por la actitud del Canelo. Yo miré el video. No hubo nada irrespetuoso. Messi se destaca por ser una persona humilde y respetuosa. Lo de Canelo fue muy desubicado. Lo hizo para generar polémica o para representar a los mexicanos o porque estaba enojado con el partido y el fútbol te emociona. Acepté las disculpas cuando las dio, pero yo soy argentino, por conocerlo a Leo, cayó muy mal y sobre todo si miras el video".

"No me gustó el tono, que si me lo encuentro te pego. Pará, cómo le vas a pegar a La Pulga, a un jugador. Por eso dije, bueno, si la va a pegar, avísame que yo voy también. Amo a México, a los mexicanos. Tengo muchos amigos mexicanos. Desde Brandon Moreno, mis compañeros de trabajo en la televisión. No tiene nada que ver. La gente empieza a mezclar y vienen competitividades tontas", sentenció el argentino de UFC.