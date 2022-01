Ullum y una deuda con la medicina de emergencia: la realidad que desnudó la muerte de la nena ahogada

La comunidad de Ullum sigue consternada por la muerte de la nena de tres años que se ahogó en una pileta de lona. En un departamento con apenas 5.000 habitantes, todos se conocen y todos vivieron la tragedia con el mismo dolor.

Con el correr de las horas, el deceso de la niña revivió reclamos con respecto al sistema de salud en el municipio sanjuanino. Es que, según los vecinos, la ambulancia recién llegó después de 20 minutos de espera. Al lugar, solo arribó el chofer del vehículo, sin ningún profesional de la salud.

DIARIO HUARPE estuvo en Villa del Lago, el barrio donde vive la familia de la pequeña, poco después de la tragedia y dialogó con los vecinos. Margarita, quien reside a unas cuadras del lugar, comentó que la asistencia médica es muy complicada. “A veces, uno va y los médicos no están, o te tenés que meter vos para que te anoten en la lista”, aseguró.

En el mismo sentido, Yanina Torres, vecina y familiar de la nena, contó que el día del accidente ella salió a buscar a la ambulancia en su moto. “Cuando lo vi, venía muy despacio, como si no se tratara de una emergencia. Yo le pedí que se apurara”, exclamó la mujer.

María Alejandra Bustos, la presidenta de la Asociación Civil Villa del Lago. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

María Alejandra Bustos, presidenta de la Asociación Civil Villa del Lago, relató que fue una de las primeras en llegar al lugar, después del vecino que le hizo RCP a la nena. “La ambulancia venía solo con el chofer. Cuando nos dimos cuenta, subimos al vehículo y nos fuimos al CIC. Allí, vimos que había un médico que no asistió la emergencia. Le preguntamos por qué no había ido y nos respondió que, si salía del centro de salud, le podían hacer un sumario por retirarse del lugar”. Además, la vecina agregó: “no entiendo por qué alguien no querría salvar a una nena. Un sumario no se compara a la vida de una pequeña de tres años”.

En el departamento ullunero hay dos Centro de Atención Primaria (CAPS) y un Centro Integrador Comunitario (CIC). Los dos lugares están a unos 10 minutos en auto de la casa donde murió la niña. La encargada de farmacia del CAPS, Emilse Vargas, contó a DIARIO HUARPE que el horario de atención del centro de salud es de 7 a 13 horas y que allí se lleva a cabo un cuidado integral de los pacientes. Estas instituciones funcionan bajo responsabilidad de Salud Pública.

Son dos los Centros de Atención primaria en Ullúm. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

En cambio, del CIC se encargan tanto la Municipalidad de Ullum como Salud Pública. Este centro es el que tiene el poder sobre la única ambulancia que asiste a todo el departamento y de la urgencia médica, que reciben en turno diurno y vespertino.

Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

Además, de la poca atención sanitaria, los vecinos se quejan de la única ambulancia que hay en el departamento. Yanina Castro contó que, el mismo día de la tragedia, Pedrito, un nene que sufrió un accidente doméstico hace un tiempo, tuvo que ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital Marcial Quiroga. “No sé qué pasaría si hubiese dos emergencias al mismo tiempo. Si lo de Pedro y lo de la nena hubiesen pasado en el mismo momento, no habían dos ambulancias a la vez”, comentó.

Los vecinos de Ullum, con María Alejandra a la cabeza, piden por atención médica de calidad. Además, reclaman que haya guardias de urgencia para atender situaciones límites. Es que, el nosocomio más cercano, está a 27 kilómetros del departamento. Si alguien necesita cuidados de manera urgente, debe viajar durante 28 minutos hacia el Hospital Marcial Quiroga.

Las vecinas de Villa del Lago. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

El rescate, en primera persona

Mario Osorio, presidente de Bomberos Voluntarios de Ullum, fue el vecino que auxilió a la nena en los primeros momentos.

Mario Osorio, el bombero que auxilio a la nena. Foto: DIARIO HUARPE / Sergio Leiva

El bombero contó a DIARIO HUARPE que el papá pasó a la nena por medio de la medianera para que le hiciera los primeros auxilios. La esposa de Mario le trajo una manta, donde acostaron a la pequeña en un primer momento.

“Le hice 15 compresiones y dos insuflaciones pulmonares, quería que viviera sí o sí”, dijo Osorio. Además, manifestó que, en el medio de la adrenalina, no pudo darse cuenta, pero que ya era demasiado tarde.

Osorio planteó que “es necesario que inviertan más en la salud. No puede ser que haya solo una ambulancia en todo el departamento”.

Hoy, las hijas de Mario, quienes eran amigas de la chiquita, se encuentran consternadas. La familia de Mario decidió desarmar su pileta de lona. “Te quedás con miedo. Te pones a pensar lo que te puede pasar y realmente te da miedo que suceda una tragedia. Hoy, me siento así”, declaró el bombero voluntario.

La respuesta de Salud Pública

El doctor Walter Antuña, jefe de la Zona Sanitaria IV, dialogó con DIARIO HUARPE. Ante los reclamos de los vecinos, el responsable del sistema de Salud Pública de Ullum planteó que el lugar se encuentra totalmente cubierto con respecto a la atención primaria de la población. Sin embargo, aceptó que puede faltar personal médico debido a las licencias, a las vacaciones y sobre todo a la situación sanitaria, porque hay muchos profesionales que se encuentran aislados por tener Covid o por ser contactos estrechos.

Antuña plantea que los dos CAPS atienden la salud general de la gente y que el CIC se encarga de las urgencias. Con respecto a la ambulancia, aclaró que desde Salud Pública se encargan del traslado a través de la línea 107 y que el municipio de Ullum es quien tiene a cargo la ambulancia que hay actualmente en el departamento.

En relación a los dichos de los vecinos, sobre que el médico excusó la falta de asistencia en la ambulancia con que "si salía del CIC le hacían un sumario", Antuña explicó: "nunca le haríamos un sumario a un médico por hacer lo que tiene que hacer, que es atender a los pacientes".

En suma, el doctor dijo: “Con respecto al 107, los traslados se demoran por el simple hecho de la distancia que hay entre Capital y Ullum”. Finalmente, comentó que los vehículos “se la pasan trasladando gente de Ullum al Marcial Quiroga, debido a que hay urgencias que no se pueden atender en los centros de salud”.

Una zona aislada y una solución definitiva

El jefe de la Zona Sanitaria IV admitió que el municipio está muy aislado de los centros de alta complejidad. Por ello, apuntó a la construcción del Microhospital Zonda – Ullum, que nucleará la atención médica de ambos departamentos.

El anuncio tuvo lugar el año pasado, cuando el gobernador Sergio Uñac visitó el departamento Zonda. Al proyecto hasta el momento es solo eso, un proyecto, ya que no ha sido licitado. En consecuencia, calculan que el microhospital podría estar listo en aproximadamente dos años.

“Ullum tiene apenas 5.000 habitantes por lo que, estadísticamente, no corresponde que tenga un propio hospital. Sin embargo, entendemos las distancias que tiene que recorrer la gente para poder atenderse en caso de una urgencia, y es por eso que el objetivo es construir este microhospital”, sentenció Antuña.

Mientras tanto, la odisea de los vecinos de Ullum continuará. Deberán, como hasta ahora, recorrer 28 kilómetros para atenderse en casos de urgencias médicas.