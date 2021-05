Ultiman detalles para abrir un consultorio para personas trans: “Nos dejamos morir por no atendernos porque nos discriminan”

“Muchas veces nos dejamos morir por no atendernos con médicos porque nos discriminan por ser trans”, dijo a DIARIO HUARPE la coordinadora local de la Asociación de Travesti, Transgeneros y Transexual, Verónica Araya.

Ahora, eso dejará de ocurrir porque están ultimando detalles para que en el Hospital Marcial Quiroga comience a funcionar un consultorio inclusivo para que personas trans puedan atenderse allí las diversas patologías.

Según informó Araya, este martes mantuvieron una reunión con la jefa del servicio de Infectología del Marcial Quiroga, Rosa Contreras, y la licenciada Laura Cabeza. En ella acordaron que el funcionamiento de este consultorio iba a ser los jueves de 9.30 a 12.30 y que los turnos debían pedirse al 4330880 interno 261. No obstante, aún no determinaron la fecha de comienzo debido a que deben establecer el espacio en el que se llevarán a cabo las consultas. Hasta el momento, todo indica que comenzaría a funcionar el 27 de mayo.

Quienes deseen asistir van a tener una consulta con un médico clínico que luego realizará las derivaciones correspondientes. Desde la asociación ya charlaron con urólogos, infectólogos, cirujanos, proctólogos, endocrinólogas, oculistas y dentistas que van a atender a esta población.

“Esto es una iniciativa para que todas las personas trans puedan acceder una atención general. Aunque cueste creerlo, todavía seguimos siendo discriminados a la hora de consultar con médicos”, comentó Araya.

Debido a esta discriminación es que muchos de estos ciudadanos deciden dejar de consultar con personal de Salud y automedicarse o hacer tratamientos caseros. Según Araya, esto ocurre principalmente con las hormonas que compran en farmacias y se inyectan sin supervisión médica. “Así morimos después”, dijo.

También, hizo referencia a las cirugías que se realizan: “La gente piensa que las hacemos para quedar como modelos y no es así, tenemos una necesidad de que nuestro cuerpo refleje nuestro género para poder visibilizarnos”, cerró.

Consulta tras consulta para dar con los médicos indicados

Alejandra Ávila es mamá de dos chicas trans de la provincia de 13 años. Cuando se enteró de la apertura de este consultorio se alegró muchísimo ya que está segura de esos profesionales no van a discriminar a quienes concurran.

“Cuesta un montón conseguir alguien que las acepte y las respete a la hora de atenderlas”, comentó.

Con sus palabras recordó la odisea que debieron vivir cuando una de sus hijas, Alma, comenzó a hacer su transición, a los 6 años. Poco después, Micaela también hizo la suya a los 8.

Alma se autogredía así que empezaron a buscar un psiquiatra que la acompañara en ese proceso y la ayudara a fortalecerse debido a que en la escuela se le burlaban. Así fue que llamaron a varios de estos especialistas y la mayoría le dijo que no podía atenderla.

Alejandra aún tiene en mente una de las experiencias que vivió con Alma cuando concurrieron con un psiquiatra. “Trataron de corregirle su conducta, la trataron como varón y querían que hiciera un tratamiento, yo recién empezaba a saber de las infancias trans, pero le dije que mi hija no estaba enferma, me levanté y me fui”, recordó.

Después comenzaron con la búsqueda de una psicóloga y la situación fue similar así que optaron por ir al Colegio de Psicólogos donde les brindaron un listado con los contactos de todos los especialistas y empezaron a llamar uno por uno. Recibieron muchas negativas, hasta que llegaron a una mujer que les dijo que estaba interesada en atender a las hermanas, pero en ese momento no podía hacerlo porque estaba enferma. No obstante les recomendó a una colega que no sabía muchos sobre el tema, aunque estaba interesada en conocer, informarse y aprender para poder ayudarlas. Actualmente, una de las niñas sigue asistiendo a esa psicóloga.