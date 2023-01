¡Último! Conor McGregor fue atropellado mientras andaba en bicicleta

Conor McGregor volvió a ser tapa de todos los diarios, luego de sufrir un duro accidente en la calle. El peleador legendario de UFC fue atropellado por un auto. El irlandés fue quien compartió los registros en su cuenta personal de Instagram, donde justamente mostró lo que pasó después del choque. Mientras daba paseo en bicicleta, un vehículo que iba a "toda velocidad" lo colisionó desde atrás.

"Sufrí un golpe de un vehículo justo por la parte de atrás. El conductor no pudo verme y a toda velocidad me arrolló", fue lo que comenzó diciendo Conor McGregor en las redes sociales. El irlandés tuvo suerte, ya que el accidente no le habría dejado ningún tipo de lesión. De hecho, él mismo agradeció a los conocimientos de MMA que tiene, los que le habrían salvado la vida a la hora de caer.

Publicidad

Para cerrar con su mensaje, "The Notorious" afirmó: "Gracias a Dios, a la lucha libre y al judo he sobrevivido. Es desagradable porque podría haber muerto en el lugar de los hechos". El infractor se mostró muy arrepentido y le pidió disculpas al peleador en reiteradas ocasiones. Incluso, McGregor le indicó que no se preocupara por lo ocurrido. Por eso, el conductor del vehículo decidió trasladarlo hasta la puerta de su domicilio.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Polémica de Conor McGregor

El nombre de Conor McGregor apareció en estos días en varios sitios en el mundo, luego de una supuesta agresión física a una mujer en medio de la celebración de su cumpleaños. La justicia española archivó el caso por falta de pruebas y, según la víctima, tiene las suficientes evidencias para que el irlandés tenga que declarar por este grave episodio que llevaron a cabo.

El juzgado de Ibiza va a interrogar a la víctima, lo que podría complicar a McGregor dependiendo la versión de los hechos. "Se asignará un juez para instruir el caso, construir investigaciones, reunir las pruebas... Entrevistarán a mucha gente, habrá una conclusión y habrá diferentes opciones legales. Podría haber una audiencia directa, tendremos que esperar y ver. Lo que es seguro es que hay una investigación en curso", dijeron fuentes cercanas a la investigación.