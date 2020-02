Uma exposição para homenagear os grandes mestres da fotografia é exposta em FOLA

POR AGENCIA TÉLAM 30 de octubre de 2019

Uma exposição da francesa Catherine Balet, que percorre a história da fotografia através de uma reinterpretação de imagens icônicas de fotógrafos consagrados, e outra exibição de Bryan Schutmaat, que faz foco no oeste dos Estados Unidos dizimado pela exploração mineira, é exposta na Fototeca Latino-americana (FOLA) da Cidade de Buenos Aires.







"Looking for the masters in Ricardo´s golden shoes", de Catherine Balet, tem como único modelo ao argentino nascido em Coronel Pringles, Ricardo Martínez Paz, de 73 anos, amigo da fotógrafa, que deu como resultado 120 retratos que exploram a história da fotografia, a partir do primeiro autorretrato de Robert Cornelius em 1839 até as selfies de hoje.







As exposições podem ser visitadas até 1º de março de 2020, em FOLA -Godoy Cruz 2620, Cidade de Bueno Aires- onde de 14 a 17 novembro será apresentado o projeto Japanese Reading Room, que reunirá em 10 mesas os melhores foto-livros, que recentemente chegaram de Nova York, e que foram escolhidos por dez curadores japoneses, aos quais o público terá acesso.