Un camionero contó que perdió su trabajo por cumplir el aislamiento por coronavirus

Un camionero del departamento de 9 de Julio denunció que perdió el trabajo porque no le dieron el certificado que indicaba que estaba cumpliendo el aislamiento obligatorio.

“Llevaba 2 meses trabajando en el empresa de Transporte Jáchal, pero perdí mi puesto porque Salud Pública nunca me dio un certificado para que el patrón viera que estaba cumpliendo la cuarentena después de volver de la provincia de Buenos Aires adonde llevé alimento, bebidas y productos de higiene”, dijo Carlos De Los Ríos a DIARIO HUARPE.

Todo empezó cuando el transportista fue al centro sanitario de Las Chacritas por un dolor de muelas, aunque nunca tuvo fiebre. Sin embargo, los médicos decidieron poner en marcha el protocolo sanitario por coronavirus, según explicó a este diario.

“No sé por qué motivo me dijeron que me iban a hacer el test de coronavirus. Cuando me tomaron la temperatura en el centro de salud yo tenía 36º de temperatura. Pero la doctora decidió trasladarme al hospital”, recordó Carlos.

Durante el viaje en la ambulancia, uno de los médicos le dijo que no tenía nada grave, que era un simple dolor de muela. Pese a esto, cuando llegó al Hospital Rawson, lo aislaron en una sala.

“Dijeron que me habían hecho el hisopado y no fue así. Me mandaron a mi domicilio en Las Chacritas para cumplir con el aislamiento de 21 días”, comentó Carlos.

Durante los días posteriores personal de salud visitó al hombre para ver su evolución, luego dejaron de ir hasta su casa y solo se comunicaron telefónicamente con él.

“El martes me llamaron para decirme que hoy (jueves) cumplo los 21 días de aislamiento. Pero durante ese tiempo me quedé sin trabajo, mi patrón puso otro chofer a trabajar”, agregó el camionero.

“No cobro nada hace 3 meses. Todo porque no me dieron un certificado justificando mi ausencia en el trabajo”, dijo Carlos.