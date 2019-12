Un cine ofrecerá películas con entradas económicas

El cine de UPCN proyectará diversas películas a precios económicos durante el mes de diciembre. Los miércoles, jueves y sábados, serán de films argentinos y las entradas saldrán $30 la general, $15 para estudiantes y jubilados y gratis para los afiliados al gremio. Los viernes, la entrada será gratuita, mientras que, los domingos tendrá lugar el ciclo Plan B cuyo ingreso también será gratis. Vale aclarar que las películas comenzarán siempre a las 21.30.

VIERNES

Una entrevista con Dios

Viernes 13

Un exveterano de guerra y actualmente periodista comienza una entrevista con alguien que dice ser Dios.

American curious

Viernes 20 David Green, un estadounidense standupero en sus treintas, recibe repentinamente una casa como herencia en México. Su plan de vender la casa y volver a Estados Unidos de inmediato, se detiene al conocer a Sol y descubrir junto a ella grandes secretos de su pasado.

Indivisible

Viernes 27

Tras servir en el ejército estadounidense, el capellán Darren Turner afronta una crisis que pone patas arriba sus lazos familiares y su fe. Tendrá que recurrir a la ayuda de sus compañeros soldados para salir adelante.

ESPACIO INCAA

Apurimac - el Dios que habla

Jueves 5, sábado 7 y miércoles 11

Documental sobre cuatro comunidades con varios siglos de historia a 3700m de altura en medio de la cordillera peruana unidas por un ritual ancestral, la renovación anual del último puente Inca: Q´eswachaca

Piedra, papel o tijera

Jueves 12, sábado 14 y miércoles 18

Jesús y María José son hermanos. Viven juntos en la casa que perteneció a su padre, recién fallecido. Su rutina es interrumpida por la llegada desde España de Magdalena, su medio hermana por parte del padre. Luego de varios años sin verse ella viene en busca de la parte que le corresponde legalmente por la propiedad.

Leopoldo Luque, vida de campeón

Jueves 19, sábado 21

El film cuenta su carrera, incluidos sus difíciles comienzos y su llegada a la fama. Lo acompañan en pantalla ex compañeros, periodistas y amigos. Sigue en cartelera en nuestra ciudad hasta este miércoles.

Cuatro metros

Jueves 26, sábado 28

Relata la historia de un hombre entrando en la crisis de los 40. Joaquín tiene un zumbido en los oídos y poco sabe de sí mismo. Se ha dejado llevar sin intervenir demasiado en sus deseos. No escucha su voz interior. Su vida afectiva y laboral no tienen rumbo. El zumbido quizá sea la expresión, no asumida ni entendida todavía, de un ruido metafórico de la vida gritándole por dónde ir.

DOMINGOS

Carrie

Domingo 15

Carrie White, una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de instituto. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes telequinésicos.

La noche de Halloween

Domingo 22

Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de seis años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye quince años más tarde, precisamente la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos. Mientras, uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista.

La masacre de Texas

Domingo 29

Precuela de Masacre en Texas. Cuatro violentos adolescentes, se escapan de un hospital psiquiátrico secuestrando a la joven Lizzy una de las enfermeras. La llevarán consigo en un viaje por carretera infernal en el que verán todo tipo de horrores.