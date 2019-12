Un civil estadounidense se inflitró en Corea del Norte y estuvo retenido 9 semanas

Un ciudadano estadounidense logró en 2015 cruzar en secreto desde China hasta Corea del Norte, donde fue retenido e interrogado durante nueve semanas antes de ser devuelto al país vecino, reveló hoy la web especializada NK News.



"Esta persona nos contactó hace dos meses para contar su historia, que hasta ahora no había aparecido en ningún medio" expresó hoy en Seúl Chad O'Carrol, director de la web y coautor del reportaje.



El estadounidense, del que sólo se sabe que se llama Miles, decidió entrar ilegalmente en Corea del Norte, donde había residido "cinco o seis meses" en 2014 trabajando como cooperante en una granja en Rajin después de que las autoridades norcoreanas le denegaran un visado para un viaje organizado.



En la madrugada del 12 de agosto de 2015, Miles, de unos 25 años, atravesó el río Yalu, que divide ambos países, a bordo de una barca inflable y a continuación se sacó una fotografía que colgó en su perfil de Twitter en la que se ve que efectivamente alcanzó la orilla norcoreana, informó la agencia de noticias EFE.



Después se "entregó" en un destacamento militar cercano y pasó tres semanas en la ciudad fronteriza de Sinuiju sometido a interrogatorios, a veces de hasta 18 horas al día, hasta que el gobierno corroboró que no era un espía y que su motivo para entrar en el país era "expresar su amor" por Corea del Norte, según el reportaje.



Miles, que mostró correos electrónicos entre el Departamento de Estado y su familia para certificar que estuvo retenido, pasó otras seis semanas retenido en todo momento en un hotel de Sinuiju hasta que las autoridades chinas aceptaron su retorno.



No es el primer norteamericano que se cuela ilegalmente en Corea del Norte desde China, ya que antes de él lo hicieron otros tres compatriotas, y otro más después, en 2018, aunque todos estos casos fueron en su momento reportados por los medios.



Washington impide a sus ciudadanos viajar a Corea del Norte después de que el turista Otto Warmbier fuera detenido y devuelto un año más tarde a Estados Unidos en estado calamitoso pocos días antes de fallecer en junio 2017.