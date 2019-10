Un detenido por entrar a robar a un departamento de Guillermo Moreno en Constitución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un delincuente fue detenido hoy cuando intentaba robar 41.000 pesos, alhajas y joyas de un departamento del barrio porteño de Constitución, propiedad del ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió esta mañana, en un inmueble situado en la calle Salta al 900, de la Ciudad de Buenos Aires, en momentos en que el ex funcionario nacional no se encontraba allí. Fuentes policiales informaron a Télam que a raíz de un llamado al 911, personal de Comisaría Vecinal 1C se trasladó hasta el departamento y en un galpón del mismo sorprendió a un hombre de 48 años que se había apoderado de unos 41.000 pesos en efectivo, alhajas y joyas del propietario del inmueble. En poder del delincuente, los efectivos secuestraron un bolso tipo morral con todo lo sustraído y unos guantes de trabajo, detallaron los voceros. El detenido quedó a disposición de la fiscal Criminal y Correccional 39 porteña, Paula Asaro, y de la jueza 8 del mismo fuero, Yamile Bernan.